氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，今（21）日冬至受到冷空氣南下影響，北台灣、東部變天轉濕冷，明晨最低溫可降至16度低溫；下週三（24日）將有更強的冷空氣接力，一直影響至週六（27日），聖誕節當天同樣有雨，民眾記得注意天氣變化調整衣物。
今冬至變天！北台灣、東部有雨轉濕涼
氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，今晨氣溫已比昨晨略降。截至5：02各地區平地最低氣溫約在14至17度。今晨觀測資料顯示，西南部有局部濃霧；迎風面雲量漸增，伴隨降水回波，大台北東側已有降雨。
吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，今、明（21、22日）兩天「東北季風」等級的冷空氣南下。今日迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨、北台轉濕涼；中南部晴朗、白天舒適早晚涼。
下周三新一波冷空氣接力！吳德榮：威力更強、影響4天
進一步觀察顯示，最新模式模擬顯示，明（22）日季風漸轉乾，北台雨後轉多雲，東半部則有局部短暫雨的機率；明晨氣溫降至最低，台北觀測站最低溫約可降至16度，全台平地最低溫則可降至13度；中南部晴朗、白天舒適早晚涼。下週二（23日）季風減弱，各地晴朗、氣溫回升。
但根據最新模式模擬顯示，下週三（24日）下午起至週六（27日）另一波冷空氣逐漸南下，目前模擬其持續較久、且比前波稍強1度，但仍屬「東北季風」等級，迎風面北部、東半部轉有局部雨。
針對天氣部分，北台將轉「濕涼微冷」，中南部雲量略增、氣溫略降；下週四、五中南部山區亦有零星飄雨的機率；3200公尺以上高山則有零星飄雪的機率。由於各國模式模擬尚不一致，且持續微調，應續觀察。
今冬至各地天氣一次看！氣象署：15縣市8級陣風吹到明日
中央氣象署表示，今日受東北季風增強影響，「北部、東北部」天氣轉涼，有局部短暫降雨，外出記得適時加件衣服、注意保暖。「中南部」天氣穩定，白天氣溫比昨天回升，可能許多朋友是穿著短袖過冬至，但日暖夜涼、日夜溫差會比較大。
至於「東部、東南部」地區，氣溫則大致舒適到溫暖，偶有局部或零星的短暫雨，提醒南來北往的朋友要留意氣溫差異、調整穿著。同時沿海風浪也會明顯增大，有安排海邊活動的朋友請多注意安全。
⚠️陸上強風特報
影響時間：21日晨至22日
黃色燈號：新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣、連江縣、金門縣。
資料來源：氣象應用推廣基金會．老大洩天機、中央氣象署
