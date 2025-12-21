我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Jennie致詞時表示非常孤單，「想BLACKPINK成員了。」（圖／멜론 Melon YouTube）

Jennie時隔7年再次參加MMA頒獎典禮，表演時她披著白紗登場，加上上頭又寫滿了中文字，因此被許多網友笑說像觀世音菩薩。當晚她也獲得了年度RECORD大獎，舞台致詞時她先是提及《RUBY》專輯為自己帶來的改變，接著提及BLACKPINK成員們，「我好想她們，一個人好孤單。」滿滿團魂爆發讓粉絲看哭。披上寫滿中文字的白紗登場表演，在現場帶來〈Seoul city〉、〈ZEN〉、〈like JENNIE〉，當歌曲唱到〈ZEN〉時，舞台背景甚至出現一大朵白蓮花，讓許多網友稱：「這是觀世音造型嗎？」不過當歌曲唱到〈like JENNIE〉時，她直接大脫外套，秒轉火辣風格直接把現場氣氛拉回她最擅長的女王主場，也替這段充滿話題的MMA舞台畫下最穩收尾。當天晚上Jennie一次拿走「年度RECORD大獎」、「TOP 10藝人」、「10大百萬專輯歌手」等三項大獎，在台上發表得獎感言時，她先是感謝跟她一起推出《RUBY》專輯的幕後人員，接著她提到BLACKPINK成員們，笑著說：「很想念成員們，一個人活動很孤單，BLINK（粉絲名）我愛你們。」有趣的是，Jennie當天現身時，兩位曾與她傳出緋聞的前男友KAI、GD也都在現場。她下午身穿隆重禮服走上紅毯，前腳才剛離開舞台，後腳KAI便接著登場，兩人幾乎同框，卻又巧妙錯開，微妙的時間差也讓現場氣氛略顯尷尬。據了解，Jennie與KAI於2019年爆出戀情，這段關係也是她至今唯一一段獲得雙方經紀公司正式承認的戀愛傳聞，但戀情相當短暫，疑似因「見光死」影響，公開後約一個月便宣告分手。隨後在2021至2022年間，Jennie又多次被拍到出入GD的豪宅，緋聞再度甚囂塵上，不過雙方始終未正面回應。直到2022年5月，GD突然取消追蹤Jennie的IG帳號，被外界視為感情生變的關鍵訊號，兩人疑似也在當時悄然分道揚鑣。