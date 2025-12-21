我是廣告 請繼續往下閱讀

一名日本首相官邸高官近日在不公開的非正式媒體交流中發表個人意見，並主張「日本應保有核武」，掀起軒然大波，美國強調日本是「推動核不擴散與核子軍備管理方面全球的領袖」，而中國則反應激烈怒控違反國際法。對此，資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫直言，「中國最沒有資格對日本說三道四」，批評中國推高日本社會不安，並表示日本走向擁核，映照出東亞安全環境惡化。矢板明夫在臉書上發文提及，日本首相官邸一名負責安全保障的高官近日在與媒體進行「非公開、非正式」的懇談時提及「日本也應該擁有核武器」的看法。他指出，這段發言事後被部分媒體揭露，引發日本國內與國際社會的高度關注與震動。因為，日本長期以「非核三原則」自我定位、也是全世界唯一遭受過原子彈攻擊的國家，這樣的說法自然格外敏感。矢板明夫表示，美國方面迅速做出回應，國務院強調，日本是推動核不擴散與核軍備管制的全球領導者，也是美國極為重要的夥伴，同時再次重申，美國將以自身的核威懾力確保包括日本在內的盟國的安全。而中國則是反應激烈，中國外交部指控日本「有人企圖擁核」違反國際法，要求國際社會提高警惕，語氣一如既往地強硬。矢板明夫進一步表示，在日本國內爭議同樣激烈。日本官方長官木原稔出面澄清，政府立場並未改變，仍然堅持非核三原則，並刻意避談該名官邸幹部的去留問題。公明黨以及部分執政黨人士則直言，這樣的發言在核爆八十週年的節點上出現令人憤怒，甚至有人要求追究責任。也因此，有聲音開始指責日本首相高市早苗政府「好戰」、「軍國主義抬頭」。矢板明夫在文中表達自身看法，指出：「第一、既然是事前說明『不公開』的內部記者懇談，就不應該被報導。內部溝通的價值，在於讓官員能說出真實想法，幫助媒體理解政策脈絡。破壞這種信任，長遠來看只會讓未來的溝通更加空洞。若真要追究責任，被檢討的未必是發言者，而是破壞規則的人。」矢板明夫續指：「第二、日本是否應該擁有核武，本來就該被公開討論，而不是成為不可觸碰的禁區。作為唯一的被核爆國，反核的道德立場值得尊重，但現實是，日本周邊環繞著俄羅斯、中國、北韓等核武國家，安全焦慮並非憑空而來。討論本身不是罪惡，自我噤聲才是。」矢板明夫直言：「第三、中國最沒有資格對日本說三道四。正是中國不斷擴張軍備、經常用軍事行動對鄰國進行恫嚇，甚至出現火控雷達鎖定日本飛機的行為，才一步步推高了日本社會的不安，乃至出現關於核武的討論。」最後，矢板明夫在文中表示：「這場風波，與其說是日本『走向擁核』，不如說是一面鏡子，映照出東亞安全環境的惡化，以及長期被壓抑的現實焦慮。」他認為，如果日本之後向擁核的方向邁進的話，東北亞的軍事平衡勢必將重新洗牌。這對台灣的安全來說，並不見得是一件壞事。