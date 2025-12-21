冬至傳統習俗上都會吃湯圓開運，市面上最人氣的湯圓口味，一定都會聯想到花生或芝麻等口味，但過去有民眾推薦表示，桂冠湯圓2024年新品「阿華田包餡小湯圓」，口感不會太甜膩，內餡巧克力濃郁，一盒特價最便宜只要69元且份量多，CP值十分高，吸引許多台灣人手刀搶購，成為近幾年最夯的冬至湯圓口味。
冬至湯圓不買花生、芝麻口味！眾改搶這盒：口感超濃郁
有網友過去在Threads興奮發文，表示拜託大家冬至時快去買桂冠推出的「阿華田小湯圓」，口感上不會過甜、巧克力也十分濃郁，但目前只有小湯圓包裝版本，讓他急著向業者喊話「桂冠！要不要考慮出大顆的」。
貼文曝光後，瞬間引發眾多老饕留言大讚，「這款超級好吃」、「超級特別的口味，小孩愛吃應該不會雷」、「好吃！我都會加牛奶」、「真的好吃！可以買」、「現在非常需要這個」。
桂冠「阿華田包餡小湯圓」爆紅！一盒破50顆：最便宜只要69元
據了解，這款在網路上爆紅的阿華田小湯圓，是由桂冠食品2024年推出的「阿華田包餡小湯圓」新口味，內餡主打使用阿華田巧克力麥芽，外皮Q彈由台灣糯米製作，是一道給大人回味，小孩開心的小湯圓甜點。
該款主打湯圓小巧好入口且無須解凍，只要水煮開後將湯圓放入滾水加熱，接著關小火待湯圓浮起3至5分鐘即可食用。市售一盒份量200公克，顆數不一，但有民眾實際算過一盒顆數約在49顆至52顆間，份量十分充足、CP值超高。
「阿華田包餡小湯圓」販售通路眾多，桂冠官網與蝦皮旗艦店、全聯、家樂福（含超市）、愛買、大潤發、全家、楓康超市、喜美超市、momo購物網等皆買得到。記者實際查詢各通路，目前單價最便宜的為家樂福與全聯，家樂福剛好正在進行特價，一盒只要69元；全聯小時達部分也標價單盒69元，現在還有推出2件78元優惠，等同於1件只要39元。
桂冠「阿華田包餡小湯圓」吃法多！真實口感、評價一次看
至於「阿華田包餡小湯圓」吃法也多元，不少人建議湯圓煮滾後，可以改以「熱奶茶」或「巧克力牛奶」等當作湯底，煮滾後連同湯圓一起享用，倘若吃膩了水煮吃法，小湯圓也可以拿來「煎」或「炸」進行料理。
口感部分內餡相當濃郁，咬一口就會爆漿，不會死甜香濃又好吃；不過也有人認為一次吃太多顆太膩，且對於熱愛大湯圓的人來說，喪失了大口吃湯圓的爽感，但對於小鳥胃的人來說卻是一大福音。倘若民眾今年冬至湯圓吃膩了花生或芝麻口味，可以試試看這款阿華田包餡款。
資料來源：桂冠食品、家樂福、全聯小時達
我是廣告 請繼續往下閱讀
有網友過去在Threads興奮發文，表示拜託大家冬至時快去買桂冠推出的「阿華田小湯圓」，口感上不會過甜、巧克力也十分濃郁，但目前只有小湯圓包裝版本，讓他急著向業者喊話「桂冠！要不要考慮出大顆的」。
桂冠「阿華田包餡小湯圓」爆紅！一盒破50顆：最便宜只要69元
據了解，這款在網路上爆紅的阿華田小湯圓，是由桂冠食品2024年推出的「阿華田包餡小湯圓」新口味，內餡主打使用阿華田巧克力麥芽，外皮Q彈由台灣糯米製作，是一道給大人回味，小孩開心的小湯圓甜點。
「阿華田包餡小湯圓」販售通路眾多，桂冠官網與蝦皮旗艦店、全聯、家樂福（含超市）、愛買、大潤發、全家、楓康超市、喜美超市、momo購物網等皆買得到。記者實際查詢各通路，目前單價最便宜的為家樂福與全聯，家樂福剛好正在進行特價，一盒只要69元；全聯小時達部分也標價單盒69元，現在還有推出2件78元優惠，等同於1件只要39元。
至於「阿華田包餡小湯圓」吃法也多元，不少人建議湯圓煮滾後，可以改以「熱奶茶」或「巧克力牛奶」等當作湯底，煮滾後連同湯圓一起享用，倘若吃膩了水煮吃法，小湯圓也可以拿來「煎」或「炸」進行料理。
口感部分內餡相當濃郁，咬一口就會爆漿，不會死甜香濃又好吃；不過也有人認為一次吃太多顆太膩，且對於熱愛大湯圓的人來說，喪失了大口吃湯圓的爽感，但對於小鳥胃的人來說卻是一大福音。倘若民眾今年冬至湯圓吃膩了花生或芝麻口味，可以試試看這款阿華田包餡款。