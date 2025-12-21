今（21）日就是一年一度的「冬至」，今（2025）年冬至剛好遇到天赦日，80年難得一遇，可以說是最強轉運日！也有許多人有疑問，冬至要拜土地公、地基主嗎？其實冬至是轉運、招財的好時機，可以在祭拜祖先前，到廟裡拜拜土地公，也可以準備一些簡單的供品祭拜地基主，感謝祂一年來的照顧，《NOWNEWS》整理了天赦日、冬至拜拜供品、冬至拜拜時間，讓讀者一次看懂冬至拜拜攻略。
天赦日拜拜轉運招財法
📌天赦日是什麼？2025年最後轉運日
天赦日相傳是神明給予眾生改過機會，特別恩准只要在天赦日，誠心向上天懺悔自己的罪孽、曾犯的過錯，祈求神明原諒，就有機會重獲新生脫胎換骨，有效除厄運、轉好運。2025年12月21日剛好是冬至與天赦日重疊的時辰，天赦日每年只有5至7日，2025年12月21日（農曆11月2日）「天赦日」又是傳統24節氣「冬至」，80年難得一遇，效果特強，也是今年國曆及農曆的最後一個天赦日。
📌冬至逢天赦日拜拜吉時、流程
可在早上5點到下午4點前，前往主祀玉皇大帝的天公廟，或在家中門口設案向天祭拜，拜拜時稟報姓名、生日、年齡與居住地址，接著再誦唸《玉皇真經》（若無玉皇真經其他經書亦可），誦經完後，稟告玉皇大帝並唸懺悔文。
結束後請玉皇大帝開恩赦罪，給你一個重新開始的機會，並盡量減免罪過，請求擲出3個聖筊，若獲允許再燒化金紙、疏文與蓮花，拜拜後吃下桂圓果肉、焚燒桂圓殼，象徵脫胎換骨、重新出發。
📌冬至逢天赦日拜拜供品
1、清茶3杯
2、素食餅乾5樣
3、帶殼桂圓12顆
4、象徵好運的水果（如蘋果、香蕉、鳳梨、橘子）
5、米糕、乞龜
6、九轉壽生蓮花
7、手寫懺悔文
8、神明金紙（天公金、福金、壽金、刈金、補運金）
9、若在家設案桌，請備蠟燭一對。
冬至要拜神明、祖先、土地公、地基主
神明：若家中有供奉神明，冬至當天可先祭拜家神，表達感謝與敬意。不同地區或信仰習俗略有差異，也有人會前往廟宇祭拜土地公、城隍爺等守護神。
土地公：冬至祭拜土地公有祈求轉運、招財之意。若家中沒有供奉神明，可前往土地公廟參拜，或在自家門口、門前祭拜，但要多準備一杯米，用來插香；若家中有神明，通常會在祭拜家神後，再向土地公上香。
祖先：冬至祭拜祖先象徵對先人的感念與尊敬，感謝祖先一整年的守護，也祈求家運平安、家人健康。
地基主：地基主被視為守護家宅的神靈，冬至準備簡單供品感謝一年來的照顧，並祈求未來繼續庇佑家宅平安。
📌冬至拜拜順序
如果家中有供奉神明，通常會先拜神明，再依序祭拜土地公、祖先，最後祭拜地基主；若家中沒有供奉神明，則可先拜土地公，再拜祖先與地基主。
📌冬至拜土地公要準備什麼？
土地公喜愛吃甜食，可準備花生糖、麻荖等甜味點心。金紙可準備三色金，包括壽金、刈金、福金。將供品擺放在供桌後上香稟告，報上姓名、農曆出生年月日與居住地址，並說明所求事項（如財運、事業、健康等）。
若是在廟宇祭拜土地公，可依廟方習俗向天公爐稟告；若是在自家門口或家中祭拜，則直接向土地公上香即可。待香燒至剩下約三分之一後，再視情況焚燒金紙（部分廟宇配合環保政策不開放燒金紙）。
📌冬至拜神明、祖先供品、地點、流程
可在神明廳前擺放供桌，神明準備茶水3杯、湯圓3碗（碗內裝偶數顆湯圓為佳）、三牲（豬肉、雞肉、魚肉）、水果3種或5種；祖先準備水3杯、湯圓3碗、菜飯6或12碗。神明準備壽金、福金、刈金（四方金）、補運金；祖先準備刈金（四方金）、大銀、小銀。
準備好供品後，就可焚香稟告神明、祖先今天是冬至，特別準備了湯圓來敬奉眾神和祖先，希望神明和祖先可以護佑家中成員，等香燒到剩下3分之1後，捧金紙拜過後就可焚燒。
如果想要簡單又不失禮數，可準備神明、祖先各茶水3杯、湯圓3碗即可，以及相對應的金紙，讓神明和祖先也能感受到過節氣氛，並且也以此感謝神明和祖先這一年來的照顧和庇佑。
📌冬至拜地基主供品、地點、流程
祭拜地基主時，可從廚房往客廳拜，或從家的前後門往家裡面拜，擺一個小矮桌即可，有些地方在拜地基主時不會放碗筷在桌上，可依習慣而定。建議在上午11點過後開始祭拜。供品不需準備太豐盛，因為地基主算是位階較低的神明，所以供品、菜飯不可比神明、祖先豐盛，可準備飯2碗、雞腿、3菜1湯、酒或茶水3杯、水果3種或5種、湯圓一碗，簡易供品可直接準備雞腿便當、湯圓、茶水即可。注意需另外準備地基主香爐，可用紙杯、量米杯裝米替代。
冬至轉運方法：吃湯圓外還要買新衣
1、吃湯圓：紅湯圓招人緣、白湯圓招財；數量吃雙數：代表圓滿成雙，也可吃9的倍數（如9顆、18顆），取陽數極限之意。
2、吃水餃、餛飩、補湯：水餃形似元寶，寓意財源廣進；餛飩諧音「混沌」，吃了可順利換運，迎接新能量；吃羊肉爐、薑母鴨或藥膳雞湯等，暖身驅寒，補充元氣。
3、吃豬腳麵線：有延壽、除晦氣用意，特別適合犯太歲或運勢不佳的人。
4、冬至子時靜坐冥想，接引新生陽氣：冬至晚上11點至隔日凌晨1點，是陽氣初升時，靜坐冥想有助於吸收陽氣，集聚轉運能量。
5、煮錢水：準備168枚硬幣，加水煮沸後多滾3至5分鐘，將鍋子端著在家中各空間走一圈，讓財氣水蒸氣瀰漫，水冷卻後將錢幣擦乾放在聚寶盆或家中財位，將冷卻的財水裝瓶，寫上「對我生財」，放在財位或神明桌，切勿倒掉。最後選一枚錢幣當錢母放錢包，不可花掉。
6、添新衣新鞋：添置新衣新鞋有助於改善運勢，象徵能量更新。
冬至禁忌：不要太晚睡、晚上出遊
1、不可行房事：冬天氣溫較低，陰氣旺盛，男女精力太旺盛容易陽氣外洩，導致陰氣入體，容易傷到元神。
2、晚上避免旅遊外出：《周禮春官神仕》中提到「以冬日至，致天神人鬼」，因此冬至在古代人來說為鬼節，建議晚上9時後不要外出。
3、不宜熬夜晚睡：冬至相當寒冷，太晚入睡容易陽氣下降，陰氣旺盛導致氣場欠佳，又冬至有小過年的意涵，若在冬至陰氣旺盛會影響來年運途。
資料來源：社團法人中華宗教文化協會
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
