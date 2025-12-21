我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王齊麟（右）和陳詩媛今年6月10日登記完婚。（圖／王齊麟/Wang Chi Lin臉書）

30歲羽球金牌王齊麟今（21）晚將和女友陳詩媛在台北萬豪酒店舉辦婚宴，目前陳詩媛懷孕超過4個月，王齊麟對於即將當爸也非常期待，而王齊麟2屆奧運金牌，國光獎金加起來有4000萬元（一次2000萬元），可選擇一次提領或是月領12.5萬元，有粉絲就笑稱這下子完全不愁奶粉錢了。王齊麟和李洋連續在東京奧運、巴黎奧運摘下羽球雙打金牌，改寫歷史，根據我國《國光體育獎章及獎助學金頒發辦法》，奧運金牌獎金是2000萬元，可選擇一次提領或是月領12.5萬元，當時還有網友分析，若2人活到90歲，選擇月領，總共可獲得9千多萬。東京奧運時王齊麟和李洋曾透露選擇月領，如今王齊麟已成為人夫，老婆陳詩媛也懷孕，即將晉升新手爸媽，有粉絲笑稱他們完全不愁奶粉錢了，不過王齊麟在賽事上依舊非常認真，陳詩媛雖退出樂天，但社群網站也經經得很不錯，商業合作滿滿。去年12月，王齊麟向女友陳詩媛求婚成功，今年6月在台北市內湖區戶政事務所登記結婚，戀情修成正果，並隨即宣布懷孕好消息，小倆口今（21）晚將在台北萬豪酒店席開百桌，據悉婚禮風格以西式優雅為主，受邀賓客名單從國家隊選手、羽球圈好友到演藝圈好友。即使懷孕中，陳詩媛仍低調籌備婚禮，挺著孕肚試婚紗，當天肯定會是「最美新娘」，仔細看她的IG動態，似乎昨晚還在吃湯圓，今日恰好是冬至，也算應景。