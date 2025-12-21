今天冬至到明天周一（12月21日至12月22日）受東北季風影響，北部、東部陰雨偏涼，天氣風險公司分析師薛皓天表示，周二（12月23日）短暫回暖；周三（12月24日）冷空氣再襲台，周四聖誕節至周五（12月25日至12月26日）北台灣低溫14度，空曠地區下探10度，不排除達大陸冷氣團等級。
冬至天氣北東有雨 白天高溫僅有20度
薛皓天指出，今天冬至受東北季風影響，基隆北海岸、宜蘭、北部山區有短暫陣雨，新竹以北維持陰時多雲天氣，花東、苗栗以南晴到多雲。早晚各地低溫16至17度，白天受東北季風影響，苗栗以北、宜蘭高溫只有20度左右，台中以南及花東高溫24至27度。
明天東北季風減弱 周二天氣最好要把握
薛皓天提及，明天東北季風逐漸減弱，桃園以北、宜花陰時多雲，東北角、花蓮局部仍有短暫陣雨，大台北偶爾飄雨，新竹以南晴時多雲；北部、宜蘭高溫21度，竹苗22度，台中以南24至27度，花東23至25度，西半部夜間至清晨低溫15至17度，中南部日夜溫差大，要注意穿著。
周二台灣是偏東風環境，除了東半部多雲時陰有短暫陣雨之外，其它地區晴時多雲；白天在中北部高溫25至27度，中南部25至29度，東部23至25度，西半部持續要留意日夜溫差，夜間至清晨低溫14至16度，和白天相比，仍有10度以上差距。
周三冷空氣襲台 聖誕節10度挑戰冷氣團
薛皓天說明，周三白天東北季風再增強，水氣較多，北部、東部陰雨，中部多雲時晴，南部晴時多雲。周四聖誕節，新竹以北、東部、各地山區有陣雨，其它地區為陰時多雲，偶爾有零星短暫雨；周五水氣減少，只剩北部、東部有些陣雨，桃園以南轉多雲，偶爾有零星短暫雨，其它地區多雲到晴。
氣溫方面，周三開始越來越冷，北部、宜蘭白天22至23度，中部、花東24至26度，南部26至28度；周四、周五苗栗以北、宜蘭高溫在20度以下，台中以南高溫21至24度，花東約22度；目前預報「周四晚間至周五清晨」，台北有14度左右低溫，是否達冷氣團等級需要觀察，局部空曠地區可能出現10度左右低溫。
薛皓天總結，本周天氣水氣偏多，北部、東部大致都是陰雨天氣，只有周二天氣較好，中南部要注意日夜溫差變化和周間的降雨；聖誕節前後的冷空氣較強，有機會挑戰大陸冷氣團等級。
資料來源：天氣風險 WeatherRisk 臉書
我是廣告 請繼續往下閱讀
薛皓天指出，今天冬至受東北季風影響，基隆北海岸、宜蘭、北部山區有短暫陣雨，新竹以北維持陰時多雲天氣，花東、苗栗以南晴到多雲。早晚各地低溫16至17度，白天受東北季風影響，苗栗以北、宜蘭高溫只有20度左右，台中以南及花東高溫24至27度。
薛皓天提及，明天東北季風逐漸減弱，桃園以北、宜花陰時多雲，東北角、花蓮局部仍有短暫陣雨，大台北偶爾飄雨，新竹以南晴時多雲；北部、宜蘭高溫21度，竹苗22度，台中以南24至27度，花東23至25度，西半部夜間至清晨低溫15至17度，中南部日夜溫差大，要注意穿著。
周二台灣是偏東風環境，除了東半部多雲時陰有短暫陣雨之外，其它地區晴時多雲；白天在中北部高溫25至27度，中南部25至29度，東部23至25度，西半部持續要留意日夜溫差，夜間至清晨低溫14至16度，和白天相比，仍有10度以上差距。
薛皓天說明，周三白天東北季風再增強，水氣較多，北部、東部陰雨，中部多雲時晴，南部晴時多雲。周四聖誕節，新竹以北、東部、各地山區有陣雨，其它地區為陰時多雲，偶爾有零星短暫雨；周五水氣減少，只剩北部、東部有些陣雨，桃園以南轉多雲，偶爾有零星短暫雨，其它地區多雲到晴。
氣溫方面，周三開始越來越冷，北部、宜蘭白天22至23度，中部、花東24至26度，南部26至28度；周四、周五苗栗以北、宜蘭高溫在20度以下，台中以南高溫21至24度，花東約22度；目前預報「周四晚間至周五清晨」，台北有14度左右低溫，是否達冷氣團等級需要觀察，局部空曠地區可能出現10度左右低溫。
薛皓天總結，本周天氣水氣偏多，北部、東部大致都是陰雨天氣，只有周二天氣較好，中南部要注意日夜溫差變化和周間的降雨；聖誕節前後的冷空氣較強，有機會挑戰大陸冷氣團等級。