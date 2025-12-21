我是廣告 請繼續往下閱讀

備受國內體壇關注的中華民國足球協會（CTFA）理事長補選案，投票結果正式揭曉。本次選舉共有37名具備投票資格的會員代表出席，最終開票結果顯示，張璨獲得31張有效票（另有6張廢票），成功當選新任足協理事長。面對外界期待，張璨在當選感言中隨即拋出「四大核心任務」，展現改革決心，其中解決財務困境與力拚女足世界盃門票成為最大亮點。張璨強調，上任後的首波行動將是「接地氣」。他承諾將親自率隊啟動全台巡迴，深入北、中、南、東各縣市的地方委員會進行實地考察。他認為，唯有建立暢通的雙向溝通機制，直接傾聽基層推廣者的真實心聲與困境，協會制定的政策才能真正解決問題，而非流於形式。針對國內最高層級的「台灣企業甲級足球聯賽」與「台灣木蘭足球聯賽」，張璨也提出具體優化藍圖。未來協會將主動與各參賽球隊進行深度對談，從賽制規劃、行銷資源到競技水平提升等多面向著手。他表示，目標是讓聯賽的整體戰力與品質同步升級，並將球隊提出的具體建議轉化為可執行的政策。面對足協長期以來備受詬病的財務與行政效率問題，張璨直言這是「重中之重」。他承諾將全面盤點並釐清協會目前的財務狀況，一方面與體育署（運動部）建立更緊密的合作關係以爭取經費，另一方面則要加速引進企業贊助與廠商資源。透過「開源」與「溝通」雙管齊下，期盼能逐步化解長期累積的債務與行政僵局，讓協會運作回歸正軌。最後，張璨將目光鎖定在明年三月即將登場的女足亞洲盃。他表示，這不僅是國家隊的單一賽事，更是台灣足球的關鍵戰役。協會將動員所有可用資源，全力支援中華女足備戰，目標只有一個：踢進世界盃決賽圈。他相信，若能達成此里程碑，將能有效帶動國內整體的足球熱潮與發展環境。