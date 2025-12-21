奧運羽球金牌得主王齊麟，與曾是「樂天女孩」的陳詩媛（十元）今年6月登記結婚，今（21）日在台北萬豪酒店補辦婚禮，預計體壇和演藝界都會有重量級人士到場祝賀。王齊麟曾傳出和奧運奪金的前搭檔李洋合體代言、經紀公司報價上看千萬台幣，也被爆活動費與侯佩岑同等級，然而他上月初在德國海洛公開賽後卻1句話吐心聲：「賺到月子中心的錢。」
王齊麟奧運奪金身價增 出席活動費用與侯佩岑相當
被傳千萬身價、活動費和昔日「台灣第一美女主播」侯佩岑不相上下，王齊麟卻仍在意月子中心費用？在李洋於奧運賽後宣布退休，他改和小8歲的邱相榤搭檔，合作比賽的戰績還有提升空間，海洛公開賽男雙冠軍可共享37525美元（約115萬新台幣）獎金，確實也算不錯。
當然這和王齊麟過去與李洋一起以「奧運冠軍組合」之姿代言、出席活動的價碼一定有差別，當時爆出經紀公司喊出千萬天價、嚇退一堆廠商時，曾被經紀人否認。兩人在奧運比賽結束後一個月之內舉辦的「微風之夜」，廠商則傳出開了和侯佩岑不相上下的30萬元，請他們出席，頗引人矚目。
王齊麟與新搭檔德國奪冠 開心賺到月子中心費用
之前王齊麟和邱相榤這個組合曾經在2025年台北羽球公開賽拿下冠軍，但接連12站最佳成績只到16強，彷彿中了魔咒，直到上個月初在德國海洛公開賽才終於又贏得第一，王齊麟忍不住表示像是長舒一口氣的感覺，比起十月進月子中心的費用已有著落，戰績表現上的突破，應該更讓他愉悅。
結婚半年補行婚宴，十月已經是跟著孩子一起步上紅毯，不過王齊麟和她就算上節目仍然會放閃，他當著主持人面前告白：「辛苦了，因為我很忙，妳也為我犧牲很多，看妳非常辛苦，以後小孩出生我會很愛小孩，但妳永遠是我最愛的那一個。」充滿濃情蜜意，令人對今天婚宴上的場面更加期待。
資料來源：王齊麟臉書
