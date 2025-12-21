台北市19日發生一起震撼全台隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文連續在台北車站、中山誠品南西店等地使用煙霧彈、長刀攻擊民眾，釀成4死（含嫌犯）、11傷悲劇，這起事件也讓外界開始關注攻擊發生時如何應變。對此，昨（20）日有民眾搭乘三重客運637路線公車時，意外遇上司機在車上廣播29秒，熱心提醒民眾遇上意外怎麼辦，甚至還切換台語勸導，一旁的乘客聽完也感謝回應，影片溫馨又超暖，感動7萬名台灣人。
張文隨機攻擊震撼全台！公車司機廣播29秒暖提醒、還切台語被讚爆
張文隨機攻擊案件震驚社會，也讓外界關注攻擊發生時如何應變，但昨日有民眾在Threads曝光一段影片，表示搭乘三重客運637路線公車時，意外遇上公車司機在車上暖心提醒乘客安全，建議民眾使用手機要注意周遭情況，如果發生不對勁或覺得怪怪的，第一件事情就是趕快逃、第二件事情趕快閃、第三件就是打電話報警，「以個人自身安全，你不要去跟他纏鬥幹嘛的」。
最後司機甚至改使用台語勸戒，痛心表示「自己一個人，就一條命而已，該閃的就閃，該跑的就跑，不要傻傻在那裡賭氣」。值得一提的是，影片中司機提醒完後，一旁就有乘客馬上回答「好！謝謝」，瞬間讓現場變得十分溫馨又感人，也讓目擊網友感動直呼「真的超暖」。
影片曝光後，也讓眾多台灣人感到溫暖，留言大力讚賞「謝謝暖心的司機，自己也要注意自身安全」、「謝謝司機大哥的熱心提醒，社會就是需要這樣的人，能耳提面命的提醒大家要小心謹慎，我們也要多點熱心，不能幫忙時，先逃再報警」、「給司機大哥一個讚」。
張文奪命完整時間軸！隨機攻擊釀4死、11傷悲劇
回顧整起事件，張文先是在19日下午3時多騎乘機車，在中山區一帶縱火，接著又在長安東路一段點燃汽車和機車，導致數輛車和雜物燒毀。不到一小時後，張文約在下午4時57分又轉往台北市中正區公園路20巷一處3樓租屋處燃燒雜物，藉此讓警方與消防人員疲於奔命。
張文於下午5時24分前往北捷板南線台北車站M7、M8出口附近，丟擲多枚煙霧彈攻擊，一位57歲余姓保全為了制止張文惡行遭長刀砍傷，左背遭刺穿，傷口貫穿左肺、肺葉及下肺靜脈，並延伸至左心房，到院搶救無效身亡。
張文接著在下午5時39分躲進中山區南京西路一間旅館，於晚間18時39分前往捷運中山站，在馬路上丟煙霧彈、後持刀攻擊民眾，最後闖入中山誠品南西店，過程中導致37歲男騎士、37歲路人身亡，最後張文遭到警方包圍，從百貨公司墜樓，全身多處骨折，送往馬偕醫院搶救，最後不治身亡。整起事件釀4死（含嫌犯）11傷，台北市警方以及市府仍在全力處理相關後續。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
我是廣告 請繼續往下閱讀
張文隨機攻擊案件震驚社會，也讓外界關注攻擊發生時如何應變，但昨日有民眾在Threads曝光一段影片，表示搭乘三重客運637路線公車時，意外遇上公車司機在車上暖心提醒乘客安全，建議民眾使用手機要注意周遭情況，如果發生不對勁或覺得怪怪的，第一件事情就是趕快逃、第二件事情趕快閃、第三件就是打電話報警，「以個人自身安全，你不要去跟他纏鬥幹嘛的」。
影片曝光後，也讓眾多台灣人感到溫暖，留言大力讚賞「謝謝暖心的司機，自己也要注意自身安全」、「謝謝司機大哥的熱心提醒，社會就是需要這樣的人，能耳提面命的提醒大家要小心謹慎，我們也要多點熱心，不能幫忙時，先逃再報警」、「給司機大哥一個讚」。
張文奪命完整時間軸！隨機攻擊釀4死、11傷悲劇
回顧整起事件，張文先是在19日下午3時多騎乘機車，在中山區一帶縱火，接著又在長安東路一段點燃汽車和機車，導致數輛車和雜物燒毀。不到一小時後，張文約在下午4時57分又轉往台北市中正區公園路20巷一處3樓租屋處燃燒雜物，藉此讓警方與消防人員疲於奔命。
張文於下午5時24分前往北捷板南線台北車站M7、M8出口附近，丟擲多枚煙霧彈攻擊，一位57歲余姓保全為了制止張文惡行遭長刀砍傷，左背遭刺穿，傷口貫穿左肺、肺葉及下肺靜脈，並延伸至左心房，到院搶救無效身亡。
張文接著在下午5時39分躲進中山區南京西路一間旅館，於晚間18時39分前往捷運中山站，在馬路上丟煙霧彈、後持刀攻擊民眾，最後闖入中山誠品南西店，過程中導致37歲男騎士、37歲路人身亡，最後張文遭到警方包圍，從百貨公司墜樓，全身多處骨折，送往馬偕醫院搶救，最後不治身亡。整起事件釀4死（含嫌犯）11傷，台北市警方以及市府仍在全力處理相關後續。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
更多「北捷煙霧彈攻擊」相關新聞。