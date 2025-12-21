我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士本季陷入泥淖，近期的三連敗更讓球隊氣氛降至冰點。在這波低潮中，備受期待的年輕前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）角色急遽邊緣化，不僅兩度被移出輪替名單，對戰鳳凰城太陽一役更僅獲得不到10分鐘的上場時間。隨著他在場上的影響力式微，關於他的交易傳聞也甚囂塵上。對此，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）近期在節目上公開回應，直言「這就是生意的一部分」。柯爾近期作客《Tom Tolbert Show》時，被問及庫明加深陷交易流言的處境。他以陣中老大哥威金斯（Andrew Wiggins）去年的遭遇為例，試圖淡化外界揣測。柯爾表示：「威金斯一年前也坐在同一條船上，當時他正準備迎接第三個孩子出生，正是交易大限前夕，他的名字卻滿天飛。這就是我們每年都會經歷的事。」柯爾強調，他總是試著告訴球員NBA的商業本質：「NBA歷史上只有極少數球員能從一而終效力同一支球隊。這是你簽下合約時就包含在內的一部分，雖然這並不代表面對它很容易。」儘管柯爾試圖以「商業常態」來解釋，但外界對於將帥不合的質疑從未停歇。特別是庫明加從開季的先發主力，一路跌至板凳末端，數據也從場均11.8分、6.2籃板，在近10場暴跌至6.6分、5.0籃板，投籃命中率更僅剩慘澹的28%。針對「針對庫明加」或「私人恩怨」的指控，柯爾在電台節目《95.7 FM The Game》中嚴正駁斥：「這與事實完全不符。我們對所有球員都抱持最高的尊嚴與尊重。我們唯一的目標就是贏球。」但他也不諱言指出問題核心：「我曾公開說過，這不是秘密，有些時候陣容的適配性確實很棘手。」柯爾坦言，球隊需要空間感，而某些陣容組合例如庫明加與格林（Draymond Green）同時在場時效果並不理想。為了勝利，球員必須適應球隊的調度。現年23歲的庫明加，雖然今年才剛與勇士簽下一紙2年4700萬美元（約新台幣15億元）的合約，但根據規定，他將於1月15日後解除交易限制。考量到他在勇士體系內始終無法獲得穩定的戰術地位，且急需在職業生涯黃金期證明自己，分手似乎已成定局。目前市場上傳出包括華盛頓巫師、猶他爵士、紐奧良鵜鶘、沙加緬度國王以及鳳凰城太陽等5支球隊，都對這位體能勁爆的年輕側翼展現高度興趣。儘管勇士老闆拉科布（Joe Lacob）向來喜愛庫明加，但在球隊戰績壓力與球員發展受阻的雙重考驗下，勇士球團極有可能在2月5日的交易大限前，將庫明加擺上貨架，換取更適合柯爾體系的即戰力，這段長達5年的合作關係恐將畫下句點。