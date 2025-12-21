迎接冬至節氣，扶原中醫診所醫師陳櫂瑔表示，冬至後台灣天氣濕冷，可能出現腸胃不適、腹瀉，氣溫驟降也恐誘發心血管疾病；養生進補上，民眾須依體質調整，包括湯圓、麻油雞、薑母鴨、羊肉爐等，都要避免過度補養反而傷身。
陳櫂瑔說明，冬至前後台灣天氣以濕冷為主，易出現腹脹，大便粘滯等症狀；且容易損傷陽氣，如不慎受涼易使寒邪內犯於腸胃，導致腹瀉、消化不良，氣溫驟降、血管收縮也易導致血壓升高，誘發心血管疾病，特別是高血壓、高血脂、高血糖的三高族群更是要格外小心。
陳櫂瑔提醒，如果突然感到步態不穩、視物不明、神智不清、冒冷汗、心悸、呼吸困難、眩暈、劇烈頭痛、胸口疼痛、口眼歪斜、肢體麻木感覺異常等症狀，務必要提高警覺，把握黃金三小時，及早送醫診治。
陳櫂瑔指出，從養生學上來講，冬至是養生的最佳時機，中醫認為冬至是陰氣盛極而轉衰，陽氣開始萌芽的時候，陰陽轉化，雖說俗諺「冬令進補，開春打虎」，但還是建議最好能由中醫師評估後再適量攝食，而非一味的進補，否則往往「養身不成反傷身」，適得其反。
⚠️湯圓：除了進補，冬至吃湯圓的習俗廣為流傳，延續至今。湯圓是糯米做的，吃太多吃太快或是太晚吃，容易造成腸胃不適，更可能影響睡眠。
⚠️麻油雞：麻油雞的湯底中，黑麻油、米酒、薑（爆）是主要的成分。在中醫的觀念中，麻油性味生時偏寒、加熱後轉熱；而薑跟酒也都偏熱性，所以麻油雞是熱補的料理，適合體質虛寒者，體質偏熱的人不合適進食，例如有感冒、發炎症狀者。另外，女性生理期、懷孕期間多偏燥熱，也不宜進食麻油雞。
⚠️薑母鴨：薑母鴨多數為燥熱性藥材，有喉嚨痛、黃鼻涕、黃痰等不適的發炎症狀加劇。當中的當歸、川芎、老薑及酒，都有活血溫經作用，麻油也有刺激子宮收縮作用，恐造成女性經期出血量大增，女性朋友食用前要先評估自身狀況，應避免過量攝取；而懷孕婦女也要注意不可多食，尤其含酒類應該盡量不碰。
⚠️羊肉爐：能補血、滋陰、補氣、溫經，養護人體的陽氣，使身體保持溫暖，補充身體的陰血，秋冬常吃羊肉可益氣補虛，促進血液循環、增強禦寒能力。羊多吃羊肉有助於提高身體免疫力，羊肉熱量比牛肉要高，常被當做秋冬禦寒和進補的重要食品之一，不過和薑母鴨一樣，仍需適量食用。
陳櫂瑔也補充，通長食補分為溫補、平補、清補，民眾可依個人體質，選擇適合自己的進補方式。
📌溫補：適用於畏寒怕冷的人群。可選擇補元陽、益氣血的食物，如羊肉、鴨肉、牛肉。
📌平補：適用於身體偏虛的普通人群。可選擇不寒不熱、性質平和的食物，如銀耳、紅薯、枸杞、鱸魚、紅糖。
📌清補：適用於體質偏實熱的人群。可選擇清熱通便、祛風利濕的食物。如白蘿蔔、菠菜、芹菜、梨、茭白等食物。
資料來源：扶原中醫診所
