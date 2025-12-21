我是廣告 請繼續往下閱讀

詐騙案在短短數年間吞噬數百億元資金，甚至動搖社會信任，新加坡政府決定祭出極刑手段反制。依據國會11月通過的刑法修正案，從本月30日起，涉及詐騙的罪犯將面臨強制鞭刑，最高可達24下，顯示當局已將詐騙問題視為攸關社會安全與國家治理的重大挑戰。在新加坡，詐騙犯罪過去主要以監禁與罰款處理，但隨著假投資、假官方人員、網購詐騙與愛情詐騙快速擴散，傳統刑罰的嚇阻效果逐漸受到質疑。新加坡內政部指出，修法是為了讓刑法能因應犯罪手法不斷翻新的現實，確保法律具備足夠的威嚇力與即時回應能力，避免詐騙集團將新加坡視為「低風險、高報酬」的行騙場域。依新法規定，凡是直接參與詐騙行為者、替詐騙行動招募人力的人員，以及詐騙集團成員，法院皆須判處至少6下、最多24下鞭刑。此外，若在明知情況下，仍提供銀行帳戶、身分資料或其他個資，協助詐騙收益洗錢或金流運作，也可被酌情判處最多12下鞭刑；其他形式的詐欺犯罪，同樣納入可判鞭刑的範圍，擴大打擊面。新加坡官方數據顯示，從2020年至今年上半年，全國通報的詐騙案件累計約19萬起，占所有刑事案件的六成，造成的經濟損失接近370億新幣（約新台幣903億元）。內政部兼外交部高級政務部長沈穎曾曾向國會直言，詐騙已不只是單純財產犯罪，而是長期侵蝕社會信任、危及金融秩序的系統性風險。放眼區域，東南亞近年成為跨國詐騙與網路犯罪的重災區，部分國家面臨詐騙園區與人口販運問題，新加坡雖非詐騙源頭，卻常成為金流節點與目標市場。分析指出，新加坡引入鞭刑這類高度爭議、但具強烈象徵性的刑罰，目的不僅在於懲處個別犯行，更是對跨境詐騙集團釋出明確訊號：任何試圖利用新加坡制度漏洞牟利的行為，都將付出極為沉重的代價。