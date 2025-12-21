我是廣告 請繼續往下閱讀

印尼政府正醞釀一場影響數百萬公務員的制度性變革，目標是用「單一薪資制」終結長年被詬病的補貼亂象，讓薪資回歸透明與公平，同時配合總統普拉伯沃就任後強調的高效率治理路線，重塑官僚體系的運作邏輯。這項改革不僅攸關公務員收入結構，也被視為印尼未來幾年反貪腐與行政現代化的重要試金石。根據《Kompas》報導，單一薪資制度已納入2026年國家預算草案（RAPBN 2026）討論，並被列為2026年至2029年中期官僚改革的核心工程。新制適用對象涵蓋所有國家公務員（ASN），包括正式公務員（PNS）與政府合約制人員（PPPK），顯示政府企圖一次性處理體系內長期存在的結構性問題。現行制度下，印尼公務員收入由基本薪資、家庭津貼、績效獎金、生活與職務補貼等多個項目構成，不同部會、不同單位間差距極大，也衍生出為了補貼而爭取專案、甚至滋生尋租空間的問題。單一薪資制源自2023年第20號國家公務員法的延伸，核心精神是將這些名目繁多的收入整合為較單純、可預期的每月給付，降低制度複雜度。《Detik》引述國家機關應用與官僚改革部（KemenPAN-RB》）部長里尼（Rini Widyantini）指出，這次改革並非只是「把薪水加總」，而是引入「總獎勵制度」的概念，除了金錢報酬，還將職涯發展、培訓機會、工作環境與組織文化納入整體設計，希望打造以績效與專業為導向的公務體系。依目前規畫，未來薪資將依1至17級職位等級核定，評估因素包括職務責任、工作負擔、風險程度及個人表現。政府期待藉此消除跨機關津貼不均的長年問題，並降低貪腐誘因。部分政策觀察人士也指出，若薪資結構與績效連動更清楚，印尼公部門未來推動「隨處工作」（Work From Anywhere）等彈性辦公模式的阻力將降低，行政文化有機會從重程序、重出勤，轉向真正以成果與公共服務品質為核心。在普拉伯沃（Prabowo Subianto）政府力拚財政紀律與行政效率的背景下，單一薪資制度被視為牽動全局的關鍵拼圖。改革能否順利落地，不只考驗政府與國會的協調能力，也將直接影響公務員士氣與民眾對國家治理的信任度。