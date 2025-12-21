我是廣告 請繼續往下閱讀

在2023年遭反軍政府武裝與民族地方武裝聯手重創後，緬甸軍政府並未如外界預期持續潰敗，反而在過去一年逐步調整戰法，重新穩住部分戰線。透過大規模徵兵補足人力、擴充無人機與空襲能力，再結合區域外交現實的助力，軍方開始在多個邦區發動有限反攻。學界與前線觀察普遍認為，這不代表內戰走向終結，而是進入一個更漫長、科技化、消耗程度更高的新階段。根據《路透社》報導反軍政府武裝與多支民族地方武裝在2023年發動協同攻勢，一度讓軍政府在北部與西部多個戰區節節後退，短時間內失去大量軍事據點。但隨後軍方快速修正策略，不再單靠固定據點防守，而是強化火力與空中優勢，配合步兵輪替推進。多名民地武士兵描述，前線已明顯感受到軍方採取近似「人海戰術」的壓迫打法，士兵在砲火與無人機掩護下不斷補位推進，消耗對手防線。民地武士兵回憶，軍方步兵在持續一週以上的砲擊與無人機打擊後展開進攻，即便出現傷亡，仍不斷有士兵被推上前線。與過去一旦損失擴大就迅速潰散不同，這次軍方展現更高的承受度與火力密度，最終迫使民地武撤離。分析指出，這與近一年軍方內部人事與指揮體系調整密切相關。軍政府在2024年初啟動大規模徵兵，外界估計新增約7至8萬名兵力，並將這些新兵交由具實戰經驗的軍官指揮。有退役軍官透露，軍方已逐步替換過去因裙帶關係升遷、缺乏實戰歷練的指揮官，提升前線決策效率。這種整肅被視為軍方能重新組織攻勢的重要背景。科技層面上，無人機成為改變戰場節奏的核心工具。衝突監測機構武裝衝突地點與事件數據統計，軍方今年最常使用的戰術是依據無人機蒐集的即時情報發動空襲，使打擊更精準、反應時間更短。民地武雖也擁有無人機，但普遍缺乏電子干擾與防空系統，面對自殺式無人機與高頻空襲時顯得相對脆弱。另有軍事分析指出，軍方已下放權限，允許較低階指揮官直接請求空中火力，步兵在進攻前先以空襲削弱防禦，戰術彈性明顯提升。中國近來對部分民族地方武裝施加外交與財政壓力，要求停止與軍方交戰並交還占領區。今年4月，果敢軍在斡旋下將掸邦重鎮腊戍的控制權移交軍政府，被視為邊境政治現實對戰場產生實質效果的象徵。新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院11月發布的簡報指出，軍方新戰術已讓其在至少三個邦區展開一定程度的反擊，但整體仍呈現高度碎片化，沒有任何一方取得全面主導權。在軍政府計畫自12月28日起分階段舉行大選的背景下，戰場動向更添不確定性。研究機構評估，從中緬邊境一路延伸至孟加拉灣的長條戰線已出現結構性變化，軍方為了爭取政治與軍事主動權，未來數年恐將持續推進攻勢。對緬甸而言，這場內戰正從快速奪城掠地的衝鋒，轉為以人力消耗、空襲與無人機主導的長期拉鋸戰，和平依舊遙遠。