泰柬邊境衝突持續升溫，戰火進入第二週仍未見降溫跡象。柬埔寨指控泰國無視中國、美國與東協等國際力量的調停呼籲，持續對邊境地區發動軍事行動；泰國則反駁，若柬軍未自所有交戰與對峙區域撤離，任何停火協議都難以成立。在外交斡旋與軍事行動同步推進下，區域局勢正面臨新一波考驗。泰國國防部長那達邦日前出席活動時態度強硬，直言柬埔寨若一邊對外釋出和平訊號，一邊卻讓前線部隊持續駐守、甚至挑釁，停火就只是口號。他同時強調，泰柬衝突屬雙邊事務，不需要第三方國家介入。柬埔寨方面則反控泰軍近期在多個邊境地段持續推進，造成平民死傷與大規模流離失所，質疑泰方說法與實際行動明顯矛盾。中國日前已派遣外交部亞洲事務特使鄧錫軍，分別與泰柬雙方接觸，試圖促成降溫；美國也透過外交管道施壓。美國國務院首席副發言人表示，國務卿魯比歐（Marco Rubio）已致電泰國外長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow），對邊境暴力持續表示關切，並敦促採取具體行動讓局勢回到談判軌道，重新落實在吉隆坡簽署的和平共識。在東協層面，馬來西亞總理安華也證實，泰柬雙方已同意出席下週在吉隆坡舉行的東協外長會議，盼透過多邊平台重啟對話。不過，泰方已預告，將在會中重申三項停火前提，包括柬埔寨必須率先宣布停火、停火須可被驗證且長期有效，以及柬方需「真誠配合」邊境地雷清除工作。泰國同時指控柬軍違反《渥太華公約》，在邊境布設反步兵地雷，並稱海軍在一處柬軍基地查獲大量武器，包含反戰車地雷、火箭推進榴彈、自殺式無人機與迫擊炮彈，部分地雷甚至附有訓練標示。柬埔寨則反駁，相關行動僅針對泰國軍事目標，否認刻意攻擊平民或違反國際公約。根據柬埔寨國防部最新通報，衝突已持續13天，造成至少18人死亡、79人受傷，近50萬人被迫離開家園。柬方並指控泰軍多次炮擊菩薩省與班迭棉吉省多個村落，出動大型無人機侵入領空，甚至在村莊周邊施放有毒氣體，嚴重威脅民眾安全。泰國方面則否認相關指控，但證實有一架泰國空軍無人機在衝突中遭擊落，稱戰時出現裝備損失「難以避免」。學者與區域觀察人士指出，中國與美國同時介入，短期內或有助於壓低衝突強度，但泰柬雙方對停火條件與責任歸屬分歧甚深，加上歷史邊界爭議與地雷問題長期未解，使調停成果恐怕難以一蹴可幾。隨著東協外長會議即將登場，外界關注，這場外交努力能否真正替邊境砲火踩下煞車，仍充滿變數。