▲泰國空軍出動F-16戰機，對接近泰柬邊境的賭場設施發動空襲，現場一度傳出多起爆炸聲響。（圖／翻攝自The Thaiger）

泰國與柬埔寨邊境局勢再度升溫。泰國軍方證實，空軍於20日上午出動2架F-16戰機，對鄰近邊境的一處賭場設施發動空襲，理由是掌握情資顯示，柬埔寨部隊疑似進駐該地並集結兵力與重型武器，對泰方安全構成威脅。根據泰國軍方說法，這起空襲行動發生在當地時間上午11時左右。駐守在東部桐艾府的海軍陸戰隊特遣部隊回報，發現柬埔寨軍方人員調動頻繁，並在靠近邊境的Thmodah賭場周邊出現重裝備活動，研判可能作為前線據點使用，因此向空軍請求支援。軍方指出，2架F-16戰機在約20分鐘內完成任務，投擲6枚炸彈，命中賭場園區內的多處指定目標，強調行動僅針對軍事威脅，並非一般民用設施。不過，空襲結束後，當地仍陸續傳出槍聲、爆炸與迫擊砲聲，顯示地面衝突並未完全平息。泰國海軍上校塔曼農．瓦那表示，柬埔寨方面近期持續在邊境增派人員與武器，已對泰方駐軍及周邊民眾安全造成壓力，軍方因此決定採取必要行動，防止局勢進一步惡化。他也指出，這次行動屬於「桐艾平亂行動」的第12天，相關監控與戒備仍在進行中。泰國官方尚未公布是否有人員傷亡，也未說明當時賭場內是否確實有多少柬埔寨士兵。邊境居民則表示，當天多次聽見爆炸聲響，對未來情勢感到不安，地方政府已提醒民眾提高警覺，並配合安全單位指示。截至目前為止，柬埔寨政府與軍方尚未對此空襲行動做出正式回應。泰國方面則強調，將持續依據第一線安全評估，調整應對措施，確保邊境穩定與國內安全。