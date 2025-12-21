我是廣告 請繼續往下閱讀

▲修平科大擔任第24屆金爵獎國際餐飲暨旅遊大賽協辦單位之一，由林宗良副校長代表學校受贈主辦單位致贈之感謝獎座。（圖／修平科大提供）

▲觀餐系副教授兼國際處處長黃淑敏，受邀擔任第24屆金爵獎國際餐飲暨旅遊大賽「職業大專台灣導覽職員挑戰賽」國際評審。（圖／修平科大提供）

由中華民國國際調酒協會主辦的「第24屆金爵獎國際餐飲暨旅遊大賽」，吸引來自美、日及瑞士等17國665名選手參賽，台中修平科技大學學生蘇琬筠，以「海鹽星光」及「潮影紫夢」2件作品，摘下「MONIN CUP 無酒精創意調飲組」金牌，以及「金酒職業大專傳統調酒組」銅牌，展現修平科大學生在調飲創意與專業技術實力，成為大賽最亮眼嬌點。這項國際大賽有來自美、日、瑞土、新加坡、馬來西亞、香港、澳門、俄羅斯、義大利、阿根廷、賽普勒斯、越南、波多黎各、葡萄牙、印度、荷蘭及台灣等17國代表隊參賽，是亞洲餐旅界最國際化與專業技術競技舞台。修平科技大學觀光與餐旅管理系副教授黃淑敏，指導學生蘇琬筠參賽，一舉摘下兩項大獎項，分別是《海鹽星光》獲「MONIN CUP 無酒精創意調飲組」金牌，《潮影紫夢》獲「金酒職業大專傳統調酒組」銅牌，成績卓越。本屆賽事共設立20個競賽項目，內容涵蓋調飲創作、服務美學、餐飲創意設計與文化導覽等多元面向，由15位國際級評審進行評選，以跨文化、跨產業、跨技藝高規格，引領學子走向國際重要競技舞台。台灣參賽者橫跨全台32所高中職、25所大專院校及餐旅相關從業者，完整呈現餐旅產業跨領域整合與國際實務能力。另在專業交流層面，修平科大觀餐系副教授兼國際事務處處長黃淑敏，受主辦單位邀請，擔任本屆「職業大專台灣導覽職員挑戰賽」國際評審及高中職傳統調酒組評審，展現修平科大在國際餐旅與觀光專業領域的實務經驗與專業能力，獲得主辦單位肯定。此外，修平科大亦擔任本屆賽事協辦單位之一，並獲中華民國國際調酒協會致贈感謝獎座，由林宗良副校長代表受贈，感謝該校長期支持國際餐旅專業交流與人才培育。