NBA美國職籃（National Basketball Association）金州勇士曾試圖完成一邊爭冠、一邊培養接班人的不可能任務，這也就是勇士所謂的「雙軌計畫」。然而，隨著2025-26賽季進行至12月，勇士隊僅繳出13勝14敗、勝率不及5成的平庸戰績，美媒專欄作家直言，這個計畫已經徹底破滅，且隨著資產耗盡與主力老化，勇士的奪冠窗口已經正式關閉，「他們徹底沒戲了」。回顧過去幾年，勇士隊在杜蘭特（Kevin Durant）離隊後雖然經歷陣痛，但也因禍得福連續拿到高順位選秀權。原本這是延續王朝的絕佳機會，但管理層在選秀會上的決策如今看來卻是災難。他們用榜眼籤選了懷斯曼（James Wiseman），隨後又選了庫明加（Jonathan Kuminga）與穆迪（Moses Moody）。如今回頭看，當時他們錯過了哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、華格納（Franz Wagner）與申京（Alperen Şengün）等明星級球員。雖然勇士在2022年奇蹟似地奪冠，一度讓老闆拉科布（Joe Lacob）深信「雙軌制」可行，認為年輕人能順利接班柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）與湯普森（Klay Thompson）。但現實是殘酷的。如今湯普森已經離隊，威金斯（Andrew Wiggins）被交易換來了巴特勒（Jimmy Butler）。現在柯瑞即將滿38歲，格林與巴特勒都已36歲，甚至還簽下了快40歲的老將霍福德（Al Horford）。儘管柯瑞本季表現依舊神勇，場均得分逼近30大關，格林也依然是頂級防守者，但球隊整體的進攻效率卻排在聯盟倒數第10名。主要原因為年輕人沒養起來，懷斯曼早已被證實是水貨，庫明加在勇士體系下也幾近失敗，上場時間寥寥無幾。美媒分析指出，勇士現在最尷尬的是「進退兩難」。他們需要另一個巨星來分擔柯瑞的壓力，但手中的籌碼已經不足以換來像「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）這種等級的球員。甚至是馬卡南（Lauri Markkanen）或戴維斯（Anthony Davis）這種等級的球星，勇士都難以企及。目前看來，勇士或許只能尋求像布魯克林籃網的小波特（Michael Porter Jr.）這類的功能型球員來補強，試圖在季後賽邊緣掙扎。遺憾的是，柯瑞最後的巔峰期正在逐漸流逝，勇士隊現在既不是爭冠強權，也沒能成功換血，只能在平庸中看著王朝餘暉逐漸熄滅。