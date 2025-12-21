我是廣告 請繼續往下閱讀

嫌犯張文在台北捷運台北車站與中山站周邊隨機傷人，導致4人死亡，其犯罪行蹤引起社會關注。對此，政治評論員吳靜怡今（21）日直言，台北市治安和維安都出現嚴重破洞，請台北市長蔣萬安不要只推給警察；她質疑，同一個人3小時在接近的領域，卻連續犯起多項攻擊，蔣萬安市府整套從治安、維安的城市治理系統是不是出現嚴重的破網？吳靜怡表示，同一位嫌犯從下午多起汽車、機車、租屋處縱火開始，一直到北車縱火丟擲煙霧彈，造成了第一個大型案場，嫌犯離開北車，行走了十幾分鐘到旅館，1小時後，再到中山站的街頭進行大規模攻擊，形成了第二個大型案場。吳靜怡直言，台北市市民想知道的，就是這3小時，蔣萬安市府整套從治安、維安的城市治理系統是不是出現嚴重的破網？3小時、同一個人都在接近的場域，卻連續犯下多起連續縱火到恐怖攻擊？台北市有這麼脆弱嗎？「這是蔣萬安城市治理明顯的疏漏，不要又推給前線辛苦的警察！」吳靜怡說，這3小時，蔣萬安市政團隊暴露了毫無社會風控機制、缺乏可疑行為通報、跨局處橫向聯繫顯然嚴重失靈，警政量能長期嚴重的吃緊，反應速度與部署明顯不足，公共場所與重大活動的維安規劃流於形式，危機評估與情境推演非常不足，如今出事，只剩事後檢討。吳靜怡提到，警察為了蔣萬安拜拜的勤務，可以派兩組警察監控松信弱女子超過半小時，從步行到開車，從山上到山下，這樣的違法跟監，蔣萬安市府能辦到；為什麼張文的3小時，蔣萬安什麼都沒辦法？「依照蔣萬安的實力絕對不可能！更何況張文身份是被通緝，這是台北市市民生命的問題，甚至是國安的問題！」吳靜怡強調，每次提到蔣萬安，就會有網軍，城市治理不是你的政治維穩秀，台北市市長應該好好出來說明，這三小時發生什麼事、怎麼檢討修正，在未來面對跨年活動，會怎麼處理？各種推演計畫做了嗎？講清楚再去上海好嗎？不要一直躲在李四川背後了，請像個男人，出來講清楚，不要用網軍和媒體刻意渲染警察、中配各種輿論混淆視聽，「台灣不需要分化，而是需要台北市說明清楚，難嗎？」