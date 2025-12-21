我是廣告 請繼續往下閱讀

兩名自稱台灣籍男子近日在日本山口縣因涉嫌向一名80多歲女性詐騙730萬日圓（約台幣146萬元）現金，而遭到當地警方逮捕，罪名為詐欺未遂。綜合山口電視台等日媒報導，當地警方表示，這兩名男子與其他同夥串通，於12月10日至20日期間，多次致電一名居住在山口縣下松市的80多歲女性，自稱是公安委員會或金融廳的職員，謊稱女性涉嫌捲入毒品案件，為了調查其銀行帳戶內的存款，需要暫時保管資金，企圖詐騙現金730萬日圓。該名女性過去曾以相同手法遭詐騙2次，累計被騙金額超過1000萬日圓。警方接獲通報之後，事前在住家附近警戒，並以「替代現金的物品」放置在女性住家用地內，並指示女性假裝受騙，並在約定的交付地點埋伏，當場逮捕前來取款的2名男子。這兩名自稱來自台灣的男子分別為19歲、18歲，警方研判其中一人負責實際收取款項，另一人則負責在現場把風的監視者角色。由於案件涉及共犯，為避免影響偵辦，警方未對2人的供述是否認罪加以說明。警方認為本案可能屬於組織性犯罪，正持續展開調查。