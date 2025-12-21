我是廣告 請繼續往下閱讀

▲歌手王力宏和AI機器人跳舞，特斯拉創辦人馬斯克看見機器人可以完整做完後空翻和穩穩落地的動作，點讚外還轉發，稱讚很不得了（圖／翻攝自X＠ElonMusk）

歌手王力宏日前在成都舉辦演唱會，演唱到〈火力全開〉時，驚喜使用6台AI機器人和他同台飆舞，整齊劃一做出高難度後空翻，並且穩穩落地，嗨翻現場，引發科技圈關注，連特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）都在社群平台X轉發該段演出影片，並親自留言大讚：「Impressive（令人印象深刻、很不得了之意）。」該段爆紅影片出自12月18日王力宏「最好的地方」巡迴演唱會成都站現場。當晚在經典歌曲〈火力全開〉的演出橋段，共有6台來自中國宇樹科技的AI機器人登台亮相。隨著強烈的電子節奏響起，這群機器人與人類舞者團隊保持高度同步，復刻複雜的編舞動作，完成揮臂、踢腿與轉身。在歌曲高潮處，集體後空翻並平穩落地。根據陸媒《第一財經》報導，此次合作籌備期3個多月，登台的AI機器人是宇樹科技最新產品，支援動態平衡控制且響應速度極快，適合用於高強度的舞台表演場景。宇樹機器人創辦人兼CEO王興興，近日在世界旅遊經濟論壇上指出，繼央視春晚亮相後，AI機器人經歷從「酷炫概念」轉變為「賺錢機器」的商業化過程。他透露，除了特斯拉正在開發擎天柱（Optimus）外，迪士尼也積極切入機器人賽道，其中部分迪士尼機器人使用的電機正是由宇樹科技提供。針對未來發展，王興興認為目前距離「機器人的ChatGPT時刻」還差一個臨界點。他預測，未來機器人若能在陌生場景中，僅憑語音或文字指令就能實現80%的任務成功率，那才是真正的爆發點，到時AI機器人可以大規模普及應用，他樂觀預測，在2年內可望達成。