台北市長蔣萬安今（21）日舉行「1219事件緊急維安應變小組會議」，會中受訪時提及，在北車第一時間即刻制止、見義勇為的余先生，將協助向中央申請褒揚令，也希望余先生入祀忠烈祠，北捷也會在捷運站適合地點，設置紀念牌；下週開始也會在市府站周邊，舉行高強度演練。蔣萬安今天上午舉行「1219事件緊急維安應變小組會議」，出席局處包含警察局、消防局、衛生局、社會局、法務局、體育局、民政局、捷運公司、產業局、研考會、觀傳局、教育局。蔣萬安會後受訪時表示，即刻規劃從明天開始，在捷運公司一樓大廳，有臨床心理師公會、諮商心理師公會的專業心理諮商師、志工朋友，現場協助民眾諮詢，讓民眾恐慌心情平復。蔣萬安也提到，北車第一時間即刻制止、見義勇為的余先生，還有北車星巴克店員拉下鐵門，對於余先生北市府會褒揚狀，協助向中央申請褒揚令，也希望余先生入祀忠烈祠，北捷也會在捷運站適合地點，設置紀念牌，肯定余先生見義勇為行為。蔣萬安也提到，幾位探視傷者的過程當中，有一位目前正在中興院區的受傷民眾，有反映他在第一時間受到了2位醫師，而且是父女檔即刻的急救，能夠讓他目前能夠逃過一劫，持續在恢復當中。所以她非常感激，也希望我們能夠找到這2位醫師，後來我們找到了，是台大醫院顏姓醫師父女檔，所以傷者希望我們能夠轉達感謝之意，所以今天下午2點會特別到台大醫院跟這兩位見義勇為，即刻伸出援手的醫師，來轉達感謝之意。針對演練方面，蔣萬安說，稍早指示消防局、警察局、捷運公司、衛生局等跨局處，下週即刻會舉辦一場高強度的演練，而且特別會針對1219這次事件，以及馬上到來的跨年晚會，預計朝向規劃在市府站周邊的站點，一方面演練大規模的高強度演練，同時也是因應跨年晚會最大型的活動，事先做一次模擬。另外，對於這次1219事件，要求相關單位，一旦發生計畫行無差別攻擊事件，如何應處的正確做法，盡快拍版相關文宣教材。