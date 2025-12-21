二十四節氣中非常重要的「冬至」今（21）日登場，冬至在過去被視為一年的起點，臺北天文館表示，在天文學上，冬至這天是北半球全年白天最短、夜晚最長的日子，白晝只有10小時，也象徵著太陽直射點即將由南回歸線轉向北方移動，不過冬至卻不是一年當中「最早日落」的日子。
臺北天文館指出，冬至是太陽運行至黃經270度的時刻，對於民生與曆法制定皆具有指標性意義，冬至當天，太陽沿黃道運行至最南端，直射南回歸線。若觀察當日的太陽運行，可發現日出與日落的方位皆為全年最偏南。
冬至白天只有10小時 比夏至少3小時
臺北天文館說明，以台北地區為例，冬至日出時間為上午6時35分，日落則在下午5時9分，全天白晝長度僅10小時34分，若與白晝最長的「夏至」相比，當日白晝長達13小時42分，冬至日照時間足足短了3小時又8分鐘。
而每年冬至的日期為什麼會在12月21日或22日間變動？臺北天文館解釋，因為太陽在天球上完整運行一周，也就是一個回歸年，約需365.2422天，而陽曆平年僅365天，導致節氣發生的時刻每年約延後5.8小時，為了修正此誤差，因此在曆法中設立「閏年」來修正。
冬至白晝最短 但並非「日出最晚」、「日落最早」
臺北天文館也提及，雖然冬至白晝最短，但並非「日出最晚」或「日落最早」的日子。這項時間差源於地球公轉軌道為橢圓，以及地軸傾斜的雙重效應。實際上，台灣地區最早的日落通常發生在11月底至12月初，而最晚的日出則出現在1月中旬。
今年臺灣最早日落在11月29日、11月30日已經發生，以臺北天文館的地點為例，今年最早日落是11月30日的17時4分，本島最東端的三貂角及最北端的富貴角也是11月30日，時刻為下午5時2分及3分，而本島最南端的墾丁與最西端的七股，則是落在11月29日的下午5時13分。
資料來源：臺北天文館
