台灣知名連鎖手搖飲品牌「UG樂己」（UG Tea）進軍美國首店出師不利，本月初才在加州的聖蓋博市（San Gabriel）盛大開業，沒想到才開門短短三天，就被迫關門、暫停營業，引發熱烈討論。根據北美中文媒體《世界日報》報導，UG Tea位於聖蓋博市的分店於12月6日正式啟動試營運，據官方小紅書透露，營運僅三天單日訂單便突破1000份，排隊人潮絡繹不絕。然而，盛況僅維持不到三日，便有民眾發現該店於12月9日無預警關門，引發揣測。網友上傳至社群媒體的照片顯示，店門口貼有一張由聖蓋博市府發出的黃色「限制使用」（Restricted Use）公告，明確標註停業原因為「未審批的建築」（Unpermitted Construction），簽發時間為12月8日上午。聖蓋博市府公關Iliana Flores表示，由於案件涉及正在執行的城市法規（Code Enforcement），目前不便發表詳細評論。聖蓋博市議員吳程遠則向《世界日報》證實，該店確因室內裝修部分未達城市規定標準，必須閉門整改。吳程遠強調，市府立場是積極與業者合作，並將協助其盡快符合安全標準，重啟營業。面對違規停業的質疑，UG Tea僅向《世界日報》表示，試營運期間因過於火爆而暴露出部分問題，「現在正在進行店內全面升級。（包括）1、設備升級，2、人員調整，3、室內升級改造。」對於被問是否因為違反市府法規而停業，UG Tea並未進行回覆。UG Tea在小紅書等平台發文表示，預計關店整修期約為兩周，屆時重新開業將提供回饋好禮。此次聖蓋博首店停業，讓不少慕名而來的饕客深感遺憾。一位從聖地牙哥驅車兩小時前往打卡的網友表示：「想喝的姐妹們千萬注意，不要跑空。」截至12月18日，該店已停業超過一周。業者能否如期在兩周內完成整改並通過市府複檢，仍是當地社區與茶飲愛好者關注的焦點。隸屬歇腳亭（Sharetea）旗下的全新品牌「UG樂己」，標榜時尚綠茶與高效製程，在台灣以一年展店50家的驚人速度爆紅，平均單店日銷量極高。其位於聖蓋博市的分店是UG在美國的第一家分店。