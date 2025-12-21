我是廣告 請繼續往下閱讀

台北捷運站19日傍晚發生隨機砍人事件震驚社會。但是卻傳出，捷運警察要調閱嫌犯逃逸路線，卻發生捷運局的多支監視器失靈沒有畫面，導致第一時間無法掌握張文逃亡路線。對此，北捷公司總經理黃清信今（21）日回應，板南線B2區域有4組DVR，確實有一組硬碟磁區發生故障，但因為地方是封閉區，還是能取得歹徒整個路徑。有媒體報導，張文在犯案後，捷運警察在第一時間就在辦公室分工，兩組人分別投入調閱監視器畫面，以釐清張文犯案路徑以及逃逸路線，但是同時發生捷運局監視器失效，好幾支逃逸畫面無法串連。蔣萬安今天上午舉行「1219事件緊急維安應變小組會議」，出席局處包含警察局、消防局、衛生局、社會局、法務局、體育局、民政局、捷運公司、產業局、研考會、觀傳局、教育局。會後黃清信受訪時表示，基於偵查不公開，只能就既有的資訊說明，板南線B2區域，總共是有4組的DVR，也就是一個主機有四組，本身這個地方是一個封閉的空間，我們當初在整個設計的時候，有個備援觀念，「就是說萬一某一組它畫面有異常的時候，那另外還有三組可以交叉比對這些畫面」。黃清信說，這次反應確實有一組（DVR），就在事發的前一天，它的硬碟磁區發生故障，在整個追蹤時，因為這個地方是封閉區，相關的這個鏡頭，事實上我們也都取得，像歹徒整個路徑，都可以從他下樓，一直到捷運紅線區域，事實上都有相關的畫面。因為這次歹徒是有計畫作案，除了變裝之外，還有煙霧彈，比對是需要花比較多的時間。媒體追問，所以沒有因為這樣子，就是沒有辦法在第一時間就是掌控嫌犯逃亡路線？黃清信強調，案情大家都了解，歹徒第一時間在捷運站已經做了這個變裝，之後他丟煙霧彈，或者是這個這個一些燃燒彈， 還進行二次的變裝，然後還在跟著這個人群進入這個北捷紅線，這部分是比較特殊的作案方法，以後會研究看怎麼樣可以盡快的確認這種犯罪的形態。