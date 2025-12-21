27歲嫌犯張文在19日接連在台北車站、捷運中山站一帶，使用煙霧彈、長刀隨機攻擊民眾，導致4死（含嫌犯）、11傷悲劇，事件震撼全台社會，也讓外界痛心不捨。然而昨（20）日晚間有網友發現，一名疑似黃媽媽私房雞肉員工拍攝影片，在高鐵月台模仿張文丟擲煙霧彈的動作，甚至還Hashtag搞笑等標籤，影片立馬被眾多網友罵翻灌爆。對此，黃媽媽私房雞肉老闆深夜緊急發聲明致歉，更親自露臉鞠躬道歉，向社會大眾、受害者與家屬致上萬分歉意。
黃媽媽私房雞肉員工拍片模仿張文！假裝丟煙霧彈、還Hashtag搞笑
昨日在網路上突然傳出一段影片，一名黃媽媽私房雞肉員工在TikTok上傳影片，他先是站在高鐵月台，接著馬上蹲在地上，開始模仿張文丟擲煙霧彈的動作，影片中他蹲地打開環保袋，接著拿出寶特瓶假裝煙霧彈，在原地小動作丟擲。
不僅如此，影片還刻意寫下「高鐵沒煙霧彈」，還Hashtag搞笑視頻、搞笑等標籤。畫面曝光後瞬間引起眾人怒火，網友們憤怒寫下「哪來的幽默感讓你這時間有這種勇氣開這種玩笑？」、「到底有什麼毛病」、「開受害者的玩笑很好玩嗎」、「社會發生重大傷亡時不要拿這種事件來模仿，無知當有趣」、「安安靜靜很難嗎」。
黃媽媽私房雞肉員工出事！業者深夜緊急道歉：已開除
對此，黃媽媽私房雞肉老闆在官方臉書聲明致歉，表示造成社會大眾觀感不佳、引發不安與憤怒，品牌負責人深感自責與歉意。業者澄清，爭議影片中人物為本公司員工，並非黃媽媽私房雞肉的品牌負責人，該員工過去因應行銷企劃需求，於官方產品介紹影片中「飾演」老闆角色，此僅為影片腳本與人設，並非事實。造成大眾對經營者身分的誤解，以及誤以為這是老闆本人的立場，深知過去行銷操作上思慮不周，對此致上最深歉意。
黃媽媽私房雞肉強調，本次事件是員工個人帳號行為，該爭議影片由該名員工在私人抖音帳號自行拍攝並上傳，絕非由本公司官方帳號發布，但因前述的「角色扮演」因素，導致界線模糊，讓大眾誤以為是店家默許行為，「我們承認在員工社群行為規範與管理上確有嚴重疏失，責任責無旁貸」。
針對本起事件，業者已經下架相關爭議影片，並將涉事員工立即解除職務，內部已啟動檢討機制，即日起，凡涉及「黃媽媽私房雞肉」之所有宣傳與拍攝，嚴格限定僅能透過官方認證帳號發布，並停止任何易造成身分混淆的角色扮演行銷，且對於任何針對暴力事件的模仿、戲謔或玩笑，皆踩踏了道德底線，本品牌對此類行為採取「零容忍」態度。
黃媽媽私房雞肉老闆露臉道歉！鞠躬向受害者、家屬致歉
不僅如此，黃媽媽私房雞肉負責人陳老闆在今日再度道歉，甚至拍攝影片親自露臉，表示該名涉事員工在公司任職3個月，對於這次造成的不良影片事件，公司未能在第一時間掌握感到抱歉，由於該名員工休假搭乘公眾運輸返鄉，個人行為難以察覺。
負責人再次於影片中向社會大眾、受害者與家屬致上最高的歉意，因個人管理不善，浪費了大眾時間，店家虛心接受外界評論與批評，最後負責人在影片中鞠躬道歉，為這起爭議事件感到萬分抱歉。
黃媽媽私房雞肉聲明全文
關於昨日網路上流傳之爭議影片，造成社會大眾觀感不佳、引發不安與憤怒，本人作為品牌負責人，深感自責與歉意，特此嚴正說明如下：
一、 嚴正澄清：影片人物非品牌負責人 首先必須向大眾釐清，爭議影片中的人物為本公司員工，並非黃媽媽私房雞肉的品牌負責人（老闆）。該員工過去曾因應行銷企劃需求，於官方產品介紹影片中**「飾演」**老闆角色，此僅為影片腳本與人設，並非事實。造成大眾對經營者身分的誤解，以及誤以為這是老闆本人的立場，我們深知是過去行銷操作上的思慮不周，對此我們致上最深的歉意。
二、 事件釐清：純屬員工（大牧童）個人帳號行為 該爭議影片係由該名員工於其「私人抖音帳號」自行拍攝並上傳，絕非由本公司官方帳號發布。然因前述的「角色扮演」因素，導致界線模糊，讓大眾誤以為這是我們默許的行為。對此，我們承認在員工社群行為規範與管理上確有嚴重疏失，責任責無旁貸。
三、 對於不當內容之立場 在當前的社會氛圍下，任何針對暴力事件的模仿、戲謔或玩笑，皆踩踏了道德底線。本品牌對此類行為採取「零容忍」態度，我們不做任何辯解，唯有深切反省。
四、 處置措施與未來規範
即刻下架：相關爭議影片已全面刪除。
人員懲處：該名涉事員工已即刻解除職務，不再任職於本公司。
全面整改：內部已啟動檢討機制，即日起，凡涉及「黃媽媽私房雞肉」之所有宣傳與拍攝，嚴格限定僅能透過官方認證帳號發布，並停止任何易造成身分混淆的角色扮演行銷。
黃媽媽私房雞肉在地經營，仰賴的是顧客長期的信任與支持。對於因此次事件感到失望的朋友，我們完全理解並尊重您的決定；對於願意給予我們改正機會的顧客，我們將以具體的行動重建信任。
再次向所有受到驚擾與冒犯的朋友，致上最誠摯的歉意。
資料來源：黃媽媽私房雞肉
我是廣告 請繼續往下閱讀
昨日在網路上突然傳出一段影片，一名黃媽媽私房雞肉員工在TikTok上傳影片，他先是站在高鐵月台，接著馬上蹲在地上，開始模仿張文丟擲煙霧彈的動作，影片中他蹲地打開環保袋，接著拿出寶特瓶假裝煙霧彈，在原地小動作丟擲。
黃媽媽私房雞肉員工出事！業者深夜緊急道歉：已開除
對此，黃媽媽私房雞肉老闆在官方臉書聲明致歉，表示造成社會大眾觀感不佳、引發不安與憤怒，品牌負責人深感自責與歉意。業者澄清，爭議影片中人物為本公司員工，並非黃媽媽私房雞肉的品牌負責人，該員工過去因應行銷企劃需求，於官方產品介紹影片中「飾演」老闆角色，此僅為影片腳本與人設，並非事實。造成大眾對經營者身分的誤解，以及誤以為這是老闆本人的立場，深知過去行銷操作上思慮不周，對此致上最深歉意。
黃媽媽私房雞肉強調，本次事件是員工個人帳號行為，該爭議影片由該名員工在私人抖音帳號自行拍攝並上傳，絕非由本公司官方帳號發布，但因前述的「角色扮演」因素，導致界線模糊，讓大眾誤以為是店家默許行為，「我們承認在員工社群行為規範與管理上確有嚴重疏失，責任責無旁貸」。
針對本起事件，業者已經下架相關爭議影片，並將涉事員工立即解除職務，內部已啟動檢討機制，即日起，凡涉及「黃媽媽私房雞肉」之所有宣傳與拍攝，嚴格限定僅能透過官方認證帳號發布，並停止任何易造成身分混淆的角色扮演行銷，且對於任何針對暴力事件的模仿、戲謔或玩笑，皆踩踏了道德底線，本品牌對此類行為採取「零容忍」態度。
不僅如此，黃媽媽私房雞肉負責人陳老闆在今日再度道歉，甚至拍攝影片親自露臉，表示該名涉事員工在公司任職3個月，對於這次造成的不良影片事件，公司未能在第一時間掌握感到抱歉，由於該名員工休假搭乘公眾運輸返鄉，個人行為難以察覺。
負責人再次於影片中向社會大眾、受害者與家屬致上最高的歉意，因個人管理不善，浪費了大眾時間，店家虛心接受外界評論與批評，最後負責人在影片中鞠躬道歉，為這起爭議事件感到萬分抱歉。
關於昨日網路上流傳之爭議影片，造成社會大眾觀感不佳、引發不安與憤怒，本人作為品牌負責人，深感自責與歉意，特此嚴正說明如下：
一、 嚴正澄清：影片人物非品牌負責人 首先必須向大眾釐清，爭議影片中的人物為本公司員工，並非黃媽媽私房雞肉的品牌負責人（老闆）。該員工過去曾因應行銷企劃需求，於官方產品介紹影片中**「飾演」**老闆角色，此僅為影片腳本與人設，並非事實。造成大眾對經營者身分的誤解，以及誤以為這是老闆本人的立場，我們深知是過去行銷操作上的思慮不周，對此我們致上最深的歉意。
二、 事件釐清：純屬員工（大牧童）個人帳號行為 該爭議影片係由該名員工於其「私人抖音帳號」自行拍攝並上傳，絕非由本公司官方帳號發布。然因前述的「角色扮演」因素，導致界線模糊，讓大眾誤以為這是我們默許的行為。對此，我們承認在員工社群行為規範與管理上確有嚴重疏失，責任責無旁貸。
三、 對於不當內容之立場 在當前的社會氛圍下，任何針對暴力事件的模仿、戲謔或玩笑，皆踩踏了道德底線。本品牌對此類行為採取「零容忍」態度，我們不做任何辯解，唯有深切反省。
四、 處置措施與未來規範
即刻下架：相關爭議影片已全面刪除。
人員懲處：該名涉事員工已即刻解除職務，不再任職於本公司。
全面整改：內部已啟動檢討機制，即日起，凡涉及「黃媽媽私房雞肉」之所有宣傳與拍攝，嚴格限定僅能透過官方認證帳號發布，並停止任何易造成身分混淆的角色扮演行銷。
黃媽媽私房雞肉在地經營，仰賴的是顧客長期的信任與支持。對於因此次事件感到失望的朋友，我們完全理解並尊重您的決定；對於願意給予我們改正機會的顧客，我們將以具體的行動重建信任。
再次向所有受到驚擾與冒犯的朋友，致上最誠摯的歉意。
更多「北捷煙霧彈攻擊」相關新聞。