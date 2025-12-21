我是廣告 請繼續往下閱讀

黃媽媽私房雞肉員工拍片模仿張文！假裝丟煙霧彈、還Hashtag搞笑

▲一名黃媽媽私房雞肉員工在TikTok上傳影片，先是站在高鐵月台，接著馬上蹲在地上開始模仿張文丟擲煙霧彈的動作。（圖／翻攝當事人TikTok）

影片還刻意寫下「高鐵沒煙霧彈」，還Hashtag搞笑視頻、搞笑等標籤。畫面曝光後瞬間引起眾人怒火，網友們憤怒寫下「哪來的幽默感讓你這時間有這種勇氣開這種玩笑？」、「到底有什麼毛病」、「開受害者的玩笑很好玩嗎」、「社會發生重大傷亡時不要拿這種事件來模仿，無知當有趣」、「安安靜靜很難嗎」。

黃媽媽私房雞肉員工出事！業者深夜緊急道歉：已開除

本次事件是員工個人帳號行為，該爭議影片由該名員工在私人抖音帳號自行拍攝並上傳，絕非由本公司官方帳號發布，但因前述的「角色扮演」因素，導致界線模糊，讓大眾誤以為是店家默許行為，「我們承認在員工社群行為規範與管理上確有嚴重疏失，責任責無旁貸」。

▲針對員工拍攝不良影片事件，黃媽媽私房雞肉負責人發聲明致歉。（圖／黃媽媽私房雞肉臉書）

黃媽媽私房雞肉老闆露臉道歉！鞠躬向受害者、家屬致歉

▲負責人在影片中鞠躬道歉，對社會大眾、受害者與家屬致上最高的歉意。（圖／黃媽媽私房雞肉臉書）

黃媽媽私房雞肉聲明全文