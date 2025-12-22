我是廣告 請繼續往下閱讀

▲國際黃金持續飆漲，現貨價格每盎司更衝上4420美元歷史新高，目前拉回至4412美元盤整。（圖／美聯社／達志影像）

國際黃金現貨價格再飆漲，盤中創下4420美元歷史新高價，也推升台灣銀行以新台幣計價的黃金存摺每公克來到4499元新高，國內銀樓飾金賣出價每錢也衝上17320元天價。雖然國際金價在衝上新高之後，目前拉回至4413美元盤整，但業者則認為，金價還會繼續漲，還沒到頂，年底國際金價不排除見4500美元，飾金明年上看18000美元。台銀行分析，上週由於美國公布11月失業率高於預期，以及通膨數據意外回落影響，加上其餘貴金屬族群亦表現亮眼，激勵金價上漲來到4374美元後，壓回至4340美元。觀察技術線型，短中長期均線呈現多頭排列，中期指標MACD柱體於零軸上方，若未來美國公布之數據加深美國聯準會（Fed）降息預期，美元指數持續疲弱，加上市場皆預期下屆聯準會主席將偏向鴿派，金價突破4400美元整數關卡後，有機會往上挑戰4450美元。不過，短期技術指標KD與RSI於超買區，且川普表示俄烏和談已接近完成，台銀預期，若地緣政治風險降溫，使得避險資金流出金市，金價無法站穩於4300美元，不排除往下回測至4250美元尋求支撐。元大投信則指出，目前市場4大關鍵因素有利金價表現。第一，雖然美國聯準會點陣圖顯示，官員對未來利率路徑看法差異頗大，但是明年有投票權的票委多數偏鴿，且川普表示下屆主席的核心任務就是降息，故可期待未來利率持續走低。第二，在美國債務持續擴大的情況之下，全球央行「去美元」轉進黃金的動能不斷；第三，相對於美國仍有望持續降息，主要國家降息循環已趨末端，甚至可望啟動升息，利率政策的差異，加上財政赤字持續擴大的壓力，投資人看壞美元後勢；第四，近年來地緣政治風波不斷，黃金的避險需求源源不絕。也由於國際金價驚驚漲，國內銀樓飾金報價今日也再創歷史新高，每錢賣出價來到17320元，不過，台北市金銀珠寶商業同業公會副理事長、金加家珠寶董事長石文信表示，目前買賣都還算正常，大家還是先觀望，多是小買小賣，這波金價飆漲主要來自國際消息面的強烈推動，他也持續看好金價，國際金價年底不排除見4500美元， 國內飾金價格明年上看18000元。