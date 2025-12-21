我是廣告 請繼續往下閱讀

▲有不少受騙的網友提供對話截圖，除了要求繳交近期生活照，還要加入候補名單社群。（圖／小姐不熙娣IG @ebcdeegirlstalk）

節目《小姐不熙娣》自播出以來，受到許多觀眾喜愛，然而近日卻收到網友反應，有不肖人士假冒節目名義，私自招募觀眾參與錄影。今（21）日官方PO出公告，表示：「本節目不會提供任何活動編號，亦不會成立候補名單社群，請大家切勿輕信相關訊息。」《小姐不熙娣》官方社群今發出公告，坦言近日持續接獲網友反應，有不肖人士假冒節目名義，私自招募觀眾參與錄影。貼文中，有不少受騙的網友提供對話截圖，除了要求繳交近期生活照，還要加入候補名單社群。對此，官方強調「本節目不會提供任何活動編號，亦不會成立候補名單社群，請大家切勿輕信相關訊息，或隨意提供個人資料，以免受騙」。另外，為防杜類似詐騙案件再次發生，往後所有與錄影相關之邀請與聯繫，僅會由官方帳號進行發文或私訊通知。最後，官方也呼籲，請大家務必確認是官方帳號之邀約，提高警覺，避免遭受詐騙，「提醒身邊親友與有興趣參與錄影的朋友，共同防範詐騙行為」。《小姐不熙娣》起初由小S及派翠克搭檔主持，然而今年大S離世後，小S也宣布停工調適心情，改由Sandy（吳姍儒）代班主持，隨後加入薔薔，替節目創造出不同的火花。至於小S何時回歸？派翠克昨受訪時表示，猜測她約莫在跨年後回到《小姐不熙娣》，但還是不敢把話說死，「一切都還是要以S姐自己決定為主」。