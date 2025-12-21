新北市最強景點提前封王了！據觀光署公布2025年1至10月的遊客統計數據，冠軍「新北大都會公園」已經在10個月吸引超過3375萬遊客人潮，將亞軍「林口三井Outlet」遠遠拋開，提前確定成為2025新北最強景點，而新北大都會公園成為最強景點的主要原因，在於當地幅員廣闊，橫跨了多個行政區，而且市集、遊樂園一應俱全，成為雙北人假日踏青首選景點。
2025新北最強景點確定了！新北大都會公園提前封王
新北市身為台灣最多人口聚集的都會區，因此想到景點時，大多都會往東北角野柳或是山區的九份老街，如果想要交通方便，也可以搭捷運到淡水老街。不過，這些知名度高的景點，都沒有辦法奪下新北最強景點寶座，2025新北最強景點最新統計數據如下：
2025新北景點觀光人次排行（統計期間1至10月）
第１名：新北大都會公園，3375萬4400人次
第２名：林口三井Outlet，952萬4110人次
第３名：宏匯廣場，576萬6374人次
第４名：瑞芳風景特定區（九份老街），503萬9560人次
第５名：淡水金色水岸（淡水老街），402萬3860人次
第６名：十分遊客中心，388萬9902人次
第７名：八里左岸公園，298萬3190人次
第８名：碧潭風景特定區，292萬5114人次
第９名：烏來風景特定區，274萬2556人次
第１０名：十分瀑布，239萬6110人次。
2025年新北最強景點排名進入倒數階段，「新北大都會公園」今年強勢加入之後，就瞬間登頂上第一名，而2024年冠軍林口三井Outlet，在去年12個月吸引970萬人，到了今年只花10個月就快追上去年成績，因此也有望刷新自己最佳成績單。此外，淡水老街、碧潭風景特定區兩個景點表現也非常亮眼，在今年尾段完成超車，排名有所提升。
新北大都會公園亮點一次看！遊樂園、市集通通都有
事實上，「新北大都會公園」總面積達424公頃，橫跨新北市三重、蘆洲與五股區，是台灣最大的都會公園。整個園區依地段劃分為「五股濕地區」、「微風運河區」、「都會運動區」、「親子休閒區」以及「幸福水樣公園」等5大區塊，以下為完整介紹資訊：
📍親子休閒區：交通最方便
首先是位於三重區的親子休閒區，地點就在捷運三重站附近河堤，園內包含熊猴森樂園、重新橋觀光市集等人氣景點。熊猴森樂園以「台灣原生動物」為主題，設有超過100組特色遊具、31座溜滑梯，並打造約450坪的「親水樂園」，夏天可讓孩童玩水消暑。
重新橋觀光市集則主打二手商品與小吃餐飲，是歷史悠久的跳蚤市場，每週二至週日營業，開放時間為上午6點至中午12點，每天清晨就人潮湧現、熱鬧非凡。
除此之外，親子休閒區內還有婚紗廣場、晨光橋等景點，吸引不少民眾前來打卡拍照，因此成為「新北大都會公園」吸引遊客的主力區域。
📍都會運動區：運動派必訪
位於三重、蘆洲交界的「都會運動區」，設有溜冰場、棒球場、遙控賽車場、高爾夫練習場等多項動態設施，園區內也設有自行車租借站，方便民眾騎車暢遊公園。
此外，都會運動區還規劃樂活農場設施，提供民眾租借小型田地種植蔬菜，體驗在都市中享受「開心農場」的樂趣。
📍微風運河區：水上活動體驗
位於蘆洲、五股交界的微風運河區，擁有13.5公尺寬的安全穩定河道，因此成為國際級比賽專用水道，包含龍舟、輕艇、鐵人三項等賽事都會在此舉辦。民眾也可前往蘆橋下的水上活動中心，親身體驗風浪板、獨木舟及立式划槳等多元水上活動。
此外，周邊還設有寵物公園，讓民眾能帶著毛小孩一同外出踏青。
📍五股濕地區：見證自然生態
最後則是位於五股區的「五股濕地區」，以濕地生態園區為主，是許多候鳥南來北往的重要驛站，生態系相當豐富。園區內設有五股濕地教育中心，每週皆提供免費導覽活動，帶領民眾深入了解當地珍貴的自然生態環境。
資料來源：觀光署、新北大都會公園
