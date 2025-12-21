我是廣告 請繼續往下閱讀

南非約翰尼斯堡發生槍擊事件，至少12名槍手在街頭開槍掃射，造成至少9人死亡、10人受傷。這是南非12月發生的第二起集體槍擊事件。綜合法新社、路透社等外媒報導，這起槍擊事件發生在豪登省（Gauteng）貝克斯達爾（Bekkersdal）鎮區，距離約翰尼斯堡西南方約40公里處。當時地時間凌晨1時左右，貝克斯達爾一間非正式酒吧附近傳出槍響。據悉，該地區鄰近南非幾座主要的礦區，該地區生活貧困。據南非警方單位在社群平台X（舊稱推特）的聲明中指出，約有12名身分不明嫌犯，分乘一輛白色廂型車及一輛銀色轎車，向當地一家酒吧的顧客開槍，並在逃離現場時持續進行無差別射擊。南非公共廣播公司SABC報導稱，身分不明的襲擊者向酒吧內的顧客和街上的行人開槍。警方聲明稱：「部分受害者是在街頭被不明武裝分子隨機槍擊。」豪登省代理警察局長凱卡納表示，目前重案調查小組、犯罪現場管理小組等單位已到達現場，目前正在收集事發相關證據。凱卡納表示，罹難者包括一名當時在酒吧外的叫車司機。這起事件造成9人死亡、10人受傷。部分媒體最初報告死亡人數為 10 人，但後來修正為 9 人。目前傷者已經被送往醫院治療。目前尚不清楚槍擊事件的動機。在此之前，南非才發生一起大規模槍擊事件。12月6日時，一群武裝份子闖入首都普利托利亞（Pretoria）附近的一處宿舍，殺害了包括一名3歲兒童在內的12人。警方稱，當時的槍擊現場是一處非法販售酒精飲料的場所。南非擁有6300萬人口，犯罪率居高不下，其謀殺率更是位居世界前列。