台北車站及捷運中山站19日發生隨機殺人事件，27歲兇嫌張文先投擲煙霧彈製造混亂，隨後持刀攻擊民眾，最終於誠品南西店墜樓身亡，整起事件造成4人死亡、多人受傷，震驚社會。
事發後，陸續有民眾自發前往台北車站、中山站等事發地點獻上花束與卡片，表達哀悼之意。隨著時間過去，現場悼念卡片不斷增加，其中在事發第二天，一張藍色卡片格外引人注目，原來是其中一名死者家屬寫給弟弟的告別信。
卡片中寫道：「親愛的弟弟～Forever Love，敬善良又努力向上的你，謝謝這38年來的陪伴，我愛你，我們全家都愛著你。真希望我能替你擋下這一切，永遠無法釋懷的我，會一直陪著你，別怕！」字字句句流露無盡思念與悲痛，也向社會大眾表達感謝。
沉重文字讓不少到場悼念的民眾紅了眼眶，現場氣氛哀戚，社會各界也持續關注後續的調查狀況，希望能早日釐清事情的真相。
