▲ 北車、中山隨機攻擊事件後，民眾赴台北車站、中山站獻花悼念，在中山站這裡出現一張藍色卡片，為死者家屬寫給弟弟，還感謝社會大的關心。（圖／民眾提供）

台北車站及捷運中山站19日發生隨機殺人事件，27歲兇嫌張文先投擲煙霧彈製造混亂，隨後持刀攻擊民眾，最終於誠品南西店墜樓身亡，整起事件造成4人死亡、多人受傷，震驚社會。事發後，陸續有民眾自發前往台北車站、中山站等事發地點獻上花束與卡片，表達哀悼之意。隨著時間過去，現場悼念卡片不斷增加，其中在事發第二天，一張藍色卡片格外引人注目，原來是其中一名死者家屬寫給弟弟的告別信。卡片中寫道：字字句句流露無盡思念與悲痛，也向社會大眾表達感謝。沉重文字讓不少到場悼念的民眾紅了眼眶，現場氣氛哀戚，社會各界也持續關注後續的調查狀況，希望能早日釐清事情的真相。