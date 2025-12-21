我是廣告 請繼續往下閱讀

▲全臺唯一市區路線金標賽事的「2025臺北馬拉松」，今（21）日清晨於臺北市政府前廣場盛大開跑。（圖／台北市體育局提供）

▲國內男子組方面，首次挑戰臺北馬拉松的田徑好手施育佐（圖右二），以2小時22分59秒爆冷奪下國內男子組冠軍。女子組則由張芷瑄（圖右三）以2小時47分14秒於國內女子組封后，鄰近終點前全程保持微笑完賽。（圖／台北市體育局提供）

榮獲台北馬拉松持續朝國際頂級賽事邁進，2025年賽事不僅維持世界級競技水準，更在制度與獎勵面全面升級。大會今年首度設置「金標籤百傑封神榜」，同時加碼頒發新臺幣50萬元國內組獎金，以實質行動肯定台灣跑者，為國內長跑選手打造專屬於自己的榮耀殿堂。「金標籤百傑封神榜」為本屆賽事全新亮點，凡馬拉松國內男女組前100名選手，姓名皆正式登錄於電子秩序冊，並展示於台北田徑場暖身區的「榮耀牆」，象徵台灣跑者在世界田徑總會（World Athletics）金標賽事中留下歷史印記。該設計吸引大量跑者於賽後駐足合影，也被視為台北馬拉松從「完賽榮耀」走向「成就留名」的重要里程碑。除榮譽制度升級外，大會今年亦加碼新臺幣50萬元國內組獎金，鼓勵本土選手勇於挑戰極限。馬拉松國內男女組前十名皆可獲得獎金，進一步提升競賽強度與誘因，讓國內選手在與國際菁英同場競逐的舞台上，仍能清楚看見努力的回報與長期發展的可能性。市府體育局指出，此舉不僅是獎勵成績，更是為台灣長跑建立正向循環，讓選手能以賽事為職涯發展的重要支點。臺北市政府體育局表示，台北馬拉松不只是單一賽事，而是長期培育台灣長跑實力的重要平台。透過金標賽事制度、百傑留名機制與國內獎金加碼，讓跑者不僅「跑得快」，更能「被記住」。未來也將持續優化賽事制度，讓更多台灣選手在國際舞台上累積實績、建立信心，逐步邁向世界級水準。在公私協力與城市全員動員下，2025台北馬拉松順利完成，也再次展現台北承辦國際大型運動賽事的專業能量。隨著「金標籤百傑封神榜」正式啟動，台北馬拉松不只是一場比賽，更成為台灣跑者書寫歷史、留下名字的重要舞台。今年因應12月19日發生之案件，市府警方增派341名警力，較以往多1倍人力，共計使用693名警員強化周邊維安，起點管制區兩側再部署防衝撞的警車，嚴密保護賽事安全，林奕華副市長及俞振華副祕書長於清晨5點現場實際勘查，跑道戒備之警員備有配槍、警棍、辣椒水、秘錄器、無線電、指揮棒、手電筒、警笛，有效嚇阻可能之不當行為，而蔣萬安市長於上午8點至應變中心，確認所有賽事環節及周邊環境均有做好維安防護，在市府全員動員下，2.8萬名跑者順利完賽，寫下台北國際運動盛事新頁。對於12月19日發生的不幸事件，大會特別於活動開始前，由全體選手與現場人員共同進行一分鐘默哀，對罹難者表達追思與悼念，也展現運動所承載的尊重和凝聚力量。依世界田徑總會（World Athletics）金標賽事規範，大會邀請具金標以上資格之國際菁英選手參賽。今年國際菁英陣容全面升級，全程馬拉松男子組競爭激烈，肯亞「白金級」選手CHUMBA Bethwel Kibet與以色列好手TEFERI Maru等人同場較勁，最終由CHUMBA Bethwel Kibet以2小時9分31秒率先衝線，勇奪冠軍。女子組方面，衣索比亞名將EDMISS Gadise Mulu與BEYENE Tirfi Tsegaye於賽事中雙雙打破大會紀錄，其中EDMISS Gadise Mulu展現強勁實力，以2小時24分17秒打破賽會紀錄、強勢封后，抱回10萬美元冠軍獎金，不僅大幅超越去年冠軍成績，更將賽道水準推向新高，成為本屆賽事焦點之一。在國際菁英選手帶動下，國內選手同樣繳出亮眼表現。男子組方面，首次挑戰臺北馬拉松的田徑好手施育佐，以2小時22分59秒爆冷奪下國內男子組冠軍。女子組則由張芷瑄以2小時47分14秒於國內女子組封后，鄰近終點前全程保持微笑完賽。半程馬拉松方面，國內男子組由田睿祥奪冠、女子組則由吳宛靜奪得第一。