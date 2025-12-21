2025年就要過了，今年受到第七波信用管制、加上銀行放款趨嚴影響，房市可以說是相當冷淡，台灣房屋統計實價登錄成屋交易均價資料發現，今年跟去年比起來，全台22個縣市房價僅有7個縣市上漲，其餘15個縣市都有跌幅！其中上漲最多的是「嘉義縣」，每坪平均價格從19.5萬元漲到21.6萬元，漲幅約1成。
台灣房屋揭房市寒冬逆勢上漲3理由
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，今年房價保持漲勢的縣市，主要可分為3類：
📌供給少：包括金門縣、台北市等地，因推案長年稀缺，市場待售量不多，價格也相對有撐。
📌低基期：如嘉義縣、台東縣、南投縣等蛋白縣市，在房價本來就相對平實的情況下，市場波動幅度也相對有限。
📌有題材：主要就是漲幅居首的嘉義縣，近年嘉義縣的太保、朴子等地，受台積電設廠、嘉義科學園區建置帶動，建商也強化在高鐵特區與縣政特區的推案布局，使嘉義縣從原本討論度不高的傳統蛋白區，成為話題熱議的台積宅概念區，房市能見度與交易表現都遠較早年出色。且台積電在嘉義的先進封裝一廠已裝機，二廠也預計明年投產，隨著產業利多兌現，房價也受就業剛需遠景的拉抬持續上揚。
金門背景特殊、供給量少 台北老屋重建風潮熱
而離島的金門縣，漲幅不僅領先六都，甚至還高居全台第二，表現十分亮眼。陳定中指出，金門因具有特殊的戰地背景，在民國80年代以前，軍事管制嚴謹，時至今日，金門在開發上仍有不少軍事禁限建的限制，所以民間推案不易，供給量長年稀少，加上離島地區的建材、人力均大量仰賴進口，營建成本相對高昂，因此房價向來比本島許多縣市高出一個檔次，買盤也因以收入穩定的軍公教人員為主，所以房價支撐力也相對穩定。
房價基期高的台北市，今年漲幅奪下六都第一，一來是近年台北市的老屋重建風潮頗熱，許多老舊公寓華麗轉身為新穎大樓，價值有所提升；更重要的是，台北市今年迎來輝達總部選址北士科的重大產經利多，原本為首都房價相對平實的北投，在輝達宅議題的力拱下，改寫價格天花板，也連帶使首都的均價上揚，成為六都中最抗跌的都會。
2025年全台各縣市房價漲幅TOP10
1、嘉義縣：2025年平均單價21.6萬元，2024年平均單價19.5萬元，年漲幅10.3％。
2、金門縣：2025年平均單價24.6萬元，2024年平均單價23.9萬元，年漲幅3％。
3、台東縣：2025年平均單價17萬元，2024年平均單價16.5萬元，年漲幅3％。
4、台北市：2025年平均單價78.3萬元，2024年平均單價76.7萬元，年漲幅2.1％。
5、南投縣：2025年平均單價20.7萬元，2024年平均單價20.3萬元，年漲幅1.8％。
6、宜蘭縣：2025年平均單價23.6萬元，2024年平均單價23.5萬元，年漲幅0.2％。
7、新北市：2025年平均單價45.2萬元，2024年平均單價45.1萬元，年漲幅0.2％。
8、新竹市：2025年平均單價37.5萬元，2024年平均單價37.8萬元，年漲幅-0.6％。
9、雲林縣：2025年平均單價18萬元，2024年平均單價18.3萬元，年漲幅-1.6％。
10、基隆市：2025年平均單價20.8萬元，2024年平均單價21.2萬元，年漲幅-2.0％。
資料來源：台灣房屋、實價登錄
