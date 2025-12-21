我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣大胃王小慧吃出一片天！靠真誠與拚勁爆紅

頻道創辦短短不到一年就突破20萬，雖然目前訂閱數仍保持在28萬人，但每部影片觀看數佳，多部片點閱數高達20萬至30萬間，甚至有超越40萬。

▲大胃王小慧近年來在大胃王界崛起，超強實力圈粉無數粉絲，多部片點閱數高達20萬至30萬間，甚至有超越40萬佳績。（圖／小慧就愛吃IG）

更大原因在於她的樂天個性，小慧雖然總是保持開朗的態度，在挑戰大胃王時還能在過程中分享心得與技巧，面對每一場賽事認真卻可以保持趣味，向觀眾散發滿滿的「小慧正能量」

▲大胃王小慧人氣在台灣首屈一指，是近幾年崛起的台灣大胃王界新黑馬，過去參與過多項挑戰，今年也有出戰2025火力全開大胃王世界大賽。（圖／小慧就愛吃IG）

小慧曾是女工半工半讀！一場比賽逆轉人生

她為了不讓爸媽負擔增加，早在高中時就決定就讀夜校，展開半工半讀的生活。她白天在工廠擔任自行車組裝女工，晚上則趕到學校上課

▲「嘉義縣奮起湖便當節」正是小慧的成名之戰，小慧在那場比賽中，22分鐘吃完8個便當勇奪冠軍，讓當時還是工廠女工的她，意外被經紀公司看見。（圖／小慧就愛吃YouTube）

小慧吃出

新人生！紅到日本獲「笑顏爆食少女」

▲小慧在2023年在「世界大賽」中爆紅，因她總是邊吃邊笑，外界甚至封她為「笑顏爆食少女」（圖／緯來日本台YouTube）

小慧揭大胃王生存術！靠「清淡飲食」找回對食物的初戀

▲小慧曾透露，起初爸爸雖然全力支持她成為大胃王，但因其職業問題讓媽媽有點擔心，但過了一段時間後，媽媽也會開始為她加油打氣，支持她做喜歡的事情。（圖／小慧就愛吃IG）

小慧「巨胃」裝滿正能量！2026繼續用吃療癒人心

但對於勝負一事小慧卻保持平常心，認為無論成功或失敗，所有的一切都是最好的安排，把握當下才是最重要的