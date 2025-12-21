台灣YouTuber頻道與主題百花齊放，其中大胃王挑戰類型熱門，在這之中有一名號稱是「台灣最強大胃王」的「小慧就愛吃」從2019年開始嶄露頭角，爆紅關鍵不只是因超強實力，更因樂觀正向的積極態度，加上有趣的拍片節奏，讓她在台灣當紅，甚至還在日本闖出一片天，獲封「笑顏爆食少女」的稱號。據悉，小慧在成為大胃王前，只是一名普通的工廠女工，後來在比賽中一戰成名被經紀公司簽下，才翻身成為台灣大胃王長紅至今。
台灣大胃王小慧吃出一片天！靠真誠與拚勁爆紅
YouTuber「小慧就愛吃」頻道創立於2019年，影片多數分享她挑戰各地大胃王比賽的過程，還有前往日本等地參加比賽的幕後辛酸和特訓過程，也有不少開箱隱藏小吃主題，帶領觀眾一同探索美食。頻道創辦短短不到一年就突破20萬，雖然目前訂閱數仍保持在28萬人，但每部影片觀看數佳，多部片點閱數高達20萬至30萬間，甚至有超越40萬。
從點閱率可知，小慧人氣在台灣首屈一指，是近幾年崛起的台灣大胃王界新黑馬，過去她參與過多項挑戰，還常與日本節目《火力全開大胃王》選手交流，2025年甚至還參加火力全開大胃王世界大賽，與日本、台灣、泰國和新加坡等各國好手一同比賽。
小慧的人氣之所以在大胃王界數一數二，不只是比賽時的拚勁，更大原因在於她的樂天個性，小慧雖然總是保持開朗的態度，在挑戰大胃王時還能在過程中分享心得與技巧，面對每一場賽事認真卻可以保持趣味，向觀眾散發滿滿的「小慧正能量」，就算比賽輸了也是一樣，這些都成為她擄獲觀眾心的原因。
小慧曾是女工半工半讀！一場比賽逆轉人生
不過成為紅到日本的大胃王前，小慧的人生其實十分刻苦，小慧來自彰化員林，從小家境並不優渥，在家中排行老二的她，上面有一個姊姊、底下則有三位妹妹，也因此養成她獨立個性。她為了不讓爸媽負擔增加，早在高中時就決定就讀夜校，展開半工半讀的生活。她白天在工廠擔任自行車組裝女工，晚上則趕到學校上課，從小打工賺錢養活自己、繳學費，甚至是貼補家用。
而小慧本身食量大，為了能夠讓肚子吃飽，會買大量的泡麵來果腹，還會特別選可以吃到飽的小火鍋店用餐，最後甚至還直接到火鍋店打工。小慧後來為了節省餐費，決定開始四處參加大胃王比賽，既可以吃得飽又可以賺點獎金，但也意外開啟她未來的台灣大胃王成名之路。
小慧吃出新人生！紅到日本獲「笑顏爆食少女」
「嘉義縣奮起湖便當節」正是小慧的成名之戰，小慧在那場比賽中，22分鐘吃完8個便當勇奪冠軍，讓當時還是工廠女工的她，意外被經紀公司緯來電視台看見，正式開始了她的大胃王之路。後來小慧還在2022年參加新竹店家的大胃王活動，以42分32秒成功完食6.5公斤的爌肉飯，成為台灣首位挑戰成功的選手。
後來小慧名聲越傳越遠，甚至連日本人也知道她！小慧在2023年日本岩手縣花卷市，參加第65屆「元祖一口麵全日本大賽」，短短5分鐘就吃完208碗蕎麥麵，獲得個人賽女子組亞軍的殊榮。2023年則在「世界大賽」中爆紅，因她總是邊吃邊笑，外界甚至封她為「笑顏爆食少女」，小慧在那場比賽中，只花19分15秒就吃光6公尺壽司細卷，打破1999年大胃王始祖赤坂尊子36分4秒的成績，讓主辦單位感到吃驚。
小慧揭大胃王生存術！靠「清淡飲食」找回對食物的初戀
小慧曾透露，起初爸爸雖然全力支持她成為大胃王，但因其職業問題讓媽媽有點擔心，但過了一段時間後，媽媽也會開始為她加油打氣，支持她做喜歡的事情，對於她的決定都十分放心，也看出家人間彼此的好感情。
但大胃王職業關係，經常餐餐要吃上巨無霸份量的美食，這也是大胃王最嚴重的職災。對此，小慧透露只要沒有比賽日子，都會保持清淡飲食，除了愛護身體，也可以保持對食物的熱忱，平時也會做定期身體健康檢查。
小慧「巨胃」裝滿正能量！2026繼續用吃療癒人心
隨著參與的大胃王比賽越多，也代表有時得面對失敗，但對於勝負一事小慧卻保持平常心，認為無論成功或失敗，所有的一切都是最好的安排，把握當下才是最重要的，也強調自己「真的喜歡吃東西」，才會選擇當上大胃王，不會因吃東西變成工作而討厭，對於興趣能轉變為職業，小慧仍然感到幸福滿滿。
小慧在2024年終於從大學畢業，成為社會新鮮人，面對未來期許就是希望能創造更多、更精彩的影片給大家，將招牌完美笑容展現給所有觀眾。小慧的成功來自於她的獨特魅力，不僅率真又認真，加上積極樂觀的生活態度，將正能量傳遞給所有觀眾，相信2026年小慧仍然能以最真誠的面貌，帶給所有人快樂與良善。
資料來源：小慧就愛吃IG、小慧就愛吃YouTube
