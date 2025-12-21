我是廣告 請繼續往下閱讀

▲北捷隨機傷人兇嫌張文（紅圈處）進入捷運M8站畫面。（圖／中正一分局提供）

北捷台北車站與中山站周邊19日傍晚發生隨機砍人事件，造成4死11傷，震驚社會，但是卻傳出捷運警察要調閱嫌犯逃逸路線，發生捷運局的多支監視器失靈沒有畫面，導致第一時間無法掌握張文逃亡路線。對此，台北捷運公司今（21）日表示。監視系統具備援機制，監視器畫面均依警方需求擷取保存台北捷運公司發布新聞稿澄清指出，捷運內監視系統具有備援，案件相關動線，包括台北車站、捷運地下街及線形公園等區域，台北捷運均有監視器畫面，皆已依警方需求擷取保存。台北捷運公司強調，案發當下第一時間，北捷即已派專人協助調閱監視器畫面，全力配合警方辦案。車站建置監視器畫面時，即有考量備援，板南線台北車站B2層區域設有四組NVR錄影主機，目的就是避免單一設備故障造成影像紀錄中斷。捷運公司指出，板南線台北車站B2層區域四組NVR錄影主機，其中一組硬碟磁區在事發前一天發生異常情形，但其他三組影像紀錄及回放功能皆正常運作，透過交叉比對追蹤兇嫌移動路徑，包含臺北車站、捷運地下街及線形公園等，都有兇嫌完整的監視器畫面，也都有完整的擷取。至於異常硬碟磁區主機報修後已正常。