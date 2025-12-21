我是廣告 請繼續往下閱讀

衷心期盼：「這次的政見不會又是一次只見諸於媒體的宣示，而是能化為行動的支持」。

歷經近一個月的改選風波，中華民國足球協會張燦正式接任理事長一職，肩負國內足球發展的關鍵任務。對此，在祝賀張燦當選的同時，也公開提出三項具體建議，期盼新任理事長能兌現競選期間「動員足球界全力協助女足備戰明年三月亞洲盃」的承諾。女足工會指出，回顧近年女足相關決策，從2023年底長期集訓計畫中斷、2025年紐西蘭友誼賽因場地問題取消，到總教練未續聘等爭議，女足長期承受制度不穩定的影響，女足球員工會表示，距離女足亞洲盃首戰僅剩74天，而張燦本屆任期亦不足一年，在時間緊迫下，仍期待足協能優先評估並推動三項關鍵改革。。工會指出，自2024年「女足賣身契」事件後，球員即持續爭取比照職棒或國際女足（如美國女足）模式，與足協簽署具法律效力的團體協約，確保權利義務明確，讓球員能無後顧之憂備戰國際賽事。。工會指出，女足雖納入國訓中心長期培訓計畫，但在裝備更新與管理人力配置上，仍長期落後男足標準，甚至曾遭審計部專案檢討。近期移地訓練中，女足仍僅配置一名管理人員隨隊，與男足規格明顯不對等，呼籲協會在國訓中心已承諾支持的前提下，務實回應團隊實際需求。。工會強調，隨著十個月後足協即將進行正式改選，現行章程在會員代表結構、選手參與及性別平權比例等方面，與《國民體育法》精神仍有落差。工會建議參考2022年章程修正方向，納入運動員理事、擴大會員代表組成，讓球員與球迷能實質參與協會治理。女足球員工會最後表示，「前進亞洲盃、挑戰世界盃」是台灣女足近三十年來的共同目標，期盼張燦能在有限任期內，透過制度改革與具體行動，重建女足對足協的信任，也讓社會看見中華足協願意與時俱進、回應運動改革期待的決心。