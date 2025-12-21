又到了菠菜便宜、好吃的季節，根據當季好蔬果統計，菠菜預估零售價來到每台斤30元，是近期的低點，有民眾就在Threads分享「日式涼拌菠菜」的做法，只需要川燙冰鎮，就能完成超好吃冰箱常備菜，搭配胡麻醬、和風醬都很適合。《NOWNEWS》也整理了，菠菜挑選秘訣、菠菜營養素、菠菜保存方法、菠菜食譜，讓大家都能享受秋冬當季美味。
菠菜怎麼挑？
新莊公有市場菜販廖炯程曾在臉書粉專分享，挑選菠菜3原則，包括「葉面寬且完整厚實不要黃斑黃葉」、「莖部飽滿脆實，不要乾扁」以及「葉面乾爽佳」。農糧署也表示，挑選菠菜時，要選葉片較厚、鮮脆亮麗為主，菠菜的根部常常有泥土，很難洗乾淨，農糧署建議，可以用軟毛刷刷乾淨，再用清水浸泡清洗。
菠菜營養素
根據台灣癌症基金會指出，菠菜的營養含量非常豐富，通常100公克菠菜中含有蛋白質12公克、脂肪1.5公克、碳水化合物21.5公克、食物纖維2.45公克、鈣515毫克、磷190毫克、鐵9.5毫克、維他命A 3毫克、維他命C 190毫克、維他命B1 0.1毫克、維他命B2 0.7毫克的參考值，以及36毫克的胡蘿蔔素。
菠菜保存法
家事達人陳映如曾分享以下「正確保存蔬菜方法」，適用各式葉菜類，重點就是別洗也別切，而且要「順著植物生長方向」擺進冰箱，可延長保鮮時間。
1、蔬菜買回家先拆掉塑膠袋包裝，並挑掉爛的、發黃的葉子。
2、擦乾蔬菜表面水分，用廚房紙巾包裹，再放進夾鏈袋或蔬果保鮮袋。
3、順著蔬果生長方向放進冰箱，以菠菜來說就是根部朝下「站立」冷藏。
日本食品大廠KAGOME也分享的「菠菜冷凍保存方法」，不論生的或煮熟的菠菜都適用，把菠菜保存在最新鮮的時刻，可以保鮮約1個月。
📌生菠菜冷凍保存步驟：洗乾淨的菠菜切段，用廚房紙巾吸乾菠菜水分後，放入保鮮夾鏈袋冷凍。料理前不用解凍，可直接料理。
📌熟菠菜冷凍保存步驟：菠菜連根部一起洗乾淨，整株放入滾水中煮約30秒，取出放入冰水降溫，留住翠綠色。煮過的菠菜瀝乾水分，切去根部並切段，依每次需要的用量，把菠菜分成數份，再放入夾鏈保鮮袋或保鮮盒冷凍。不用解凍就可料理，解凍後調味就是簡單又美味的涼拌菠菜。
日式涼拌菠菜做法
網友paul.tseng在Threads上表示，菠菜季節來了，只要把整把菠菜洗乾淨後，用水燙1分鐘後冰鎮，再將冰鎮完的菠菜擠乾水分，可以用像是擠剛洗好的長髮方式，擠完水分可去掉根部，再用保鮮膜把菠菜捲起來，放進冰箱冷藏，想吃的多少切多少，搭配胡麻醬或和風醬都很適合，煮完後的菠菜可以冷藏保存2到3天都沒問題。
PO文一出吸引許多人讚賞，「弄的像鼎泰豐我吃不起的樣子」、「這個我在日式餐館都會吃到的小菜，很好吃」、「加和風醬跟柴魚片超級好吃」、「謝謝，感覺也可以用越南米紙，來試看看」、「好像餐廳裡的，擺盤出來很漂亮耶」、「我的天啊太強了」。
資料來源：當季好蔬果、Threads、廖炯程、農糧署、陳映如、KAGOME
