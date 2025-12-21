我是廣告 請繼續往下閱讀

對於台北車站、中山站19日發生的重大隨機攻擊事件，引發社會高度關注，警方處置過程也遭外界質疑。對此，台北市中山分局中山一派出所所長李欣鴻今（21）日出面說明，強調第一線警力在高度混亂與資訊不完整的情況下，仍毫不猶豫趕赴現場保護民眾，呼籲社會大眾給予警方更多理解與支持。李欣鴻表示，對於此次事件罹難者，警方表達最深切的哀悼，也期盼傷者早日康復。他坦言，事件發生後，許多同仁情緒低落，並非因為沒有盡力，而是已經拚盡全力，卻仍無法阻止憾事發生。他強調，警察不是網路上的評論者，而是每天面對未知風險、第一時間衝到現場的執法人員。針對外界質疑警方在頂樓停留約40秒、以及部分同仁未配槍、未穿防彈背心等問題，他還指出，兇嫌是在抵達頂樓後墜樓身亡，但在當下無法排除對方是否躲藏、埋伏在漆黑的天台的可能性，假然貿然行動，也會有人質疑，為何警方不等後續的支援警力到達。李欣鴻也提及，並不是每一位警察同仁，都碰到過持刀事件，警察和事件中挺身而出的民眾一樣，都是抱著保護他人的信念衝向危險，並反問社會，是否一定要等到警察殉職，才能獲得尊重與肯定。他並提到殉職鐵路警察李承翰，強調每一位警察都有同樣守護民眾的勇氣。此外，對於通報內容，李欣鴻說明，警方接獲的第一通110報案內容為疑似丟擲煙霧彈，當下尚未提及持刀情形，但即便如此，同仁仍第一時間趕赴現場，並未輕忽任何狀況。最後，李欣鴻呼籲社會大眾與媒體，能多給警方一些鼓勵與支持，即便只是一句肯定，對第一線警力而言，都是持續守護社會的重要力量。