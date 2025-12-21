休假到百貨公司、電影院時，常常能看到設有緊急逃生口，上方都會掛著「小綠人」標誌，相當顯眼，負責指引民眾逃生路線。不過，其實這個小綠人真實身分是「日本人」，名字還充滿西洋氣息，叫做皮克托先生（ピクトさん）。過去「日本台灣交流協會」也曾解釋，這個拯救無數人的小綠人，其實有著相當偉大的身世由來。
逃生口小綠人其實有名字！來自日本卻有英文名字
近期社群平台 Threads 掀起一波「第一屆沒人知道的冷知識大賽」，引發各種特殊問答討論，其中就有人提出：「緊急出口那個奔跑的小綠人叫什麼名字？」意外掀起廣泛熱議。
事實上，這位名揚全球的小綠人其實是日本人，「日本台灣交流協會」表示，逃生口號誌中的小綠人名叫皮克托先生（ピクトさん），其名字來自英文單字 pictograph，意指象形符號。
皮克托先生設計起源則可追溯至1970年代，當時日本曾發生多起嚴重火災事故，事後發現由於緊急出口標誌設計不良，導致許多民眾無法順利逃生，造成重大傷亡。為了改善這項問題，日本安全消防協會於1978年舉辦緊急逃生出口設計大賽，最終皮克托先生因設計簡單、辨識度高，從眾多作品中脫穎而出，後來更獲得國際認證，成為如今家喻戶曉的「逃生口小綠人」。
直到現在，皮克托先生已被廣泛應用於各種公共領域，日本甚至成立「皮克托學會」進行研究；國際 ISO 安全標誌規範最終也指定皮克托先生為全球通用標準標誌，成為國際間共同遵循的公共安全指引圖樣。
資料來源：日本台灣交流協會
