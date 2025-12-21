我是廣告 請繼續往下閱讀

▲花博新生園區玫瑰花海中，人物漫步其間，花香與自然光交織出城市綠意。（圖／翻攝畫面）

▲北投中心新村木造走廊延伸，午後光影灑落窗框與長椅，空間靜謐而緩慢。（圖／翻攝畫面）

▲赤峰街書店門前，暖色燈光映著植栽，書香在巷弄間靜靜停留。（圖／翻攝畫面）

從清晨街角飄出的咖啡香，到夜晚河岸間瀰漫的城市氣味，香氣成為串聯生活風景的重要線索。近年來，結合「香氣」與「拍照場景」的城市散步路線逐漸受到旅客關注，五條風格迥異的香氣路線，也成為社群平臺上最常被捕捉的城市印象。臺灣觀光創新協會指出，氣味往往能在旅途中留下最深刻的記憶，而將嗅覺體驗結合影像紀錄，正成為新世代旅遊的顯著趨勢。理事長李奇嶽表示：「旅客不只想看風景，更期待走進能看、能拍、能感受的場域。臺北這五個景點同時具備文化氛圍與影像魅力，自然成為新的城市亮點。」走進榕錦時光生活園區，節奏自然慢了下來。老屋木構與紅磚牆保留歲月痕跡，綠蔭沿著屋簷與步道延展，咖啡香氣在空氣中若有似無地流動，成為園區最具辨識度的日常氣味。旅人手捧咖啡，穿梭於木造長廊與植栽之間，光線透過樹梢灑落在牆面與地面，畫面溫潤而安定。北投中心新村保留成排低矮老屋，巷道尺度親近，灰牆、磚牆與木構在樹蔭包覆下，形成一處與城市節奏保持距離的生活場域。拱門後的巷弄不急著引人前行，而是讓人一邊走，一邊閱讀牆面斑駁與窗框修補的痕跡，彷彿替歲月留下可被觀看的註腳。鄰近的「向陽心苑」因日照充足，午後時分，陽光灑落在木窗、走廊與庭院植栽之間，影子隨時間拉長，空間層次逐漸浮現，靜靜呈現老社區原有的生活重量。花博新生園區以大片綠意與花田，鋪展出城市中少見的開闊尺度。玫瑰花海沿著步道延伸，粉紅與紅色花朵在自然光下層層堆疊，遠方白色建築與棕櫚樹線條簡潔，使園區顯得明亮而通透。行走其中，花香與微風交織，成為城市裡最容易親近的自然場域。赤峰街書店巷弄的氣味，來自整條街累積的生活層次。書紙的微香、老屋木構的氣息，混合著室內透出的暖色燈光，讓人一走進巷內，腳步自然放慢。書店門前的植栽、窗邊燈影與傍晚逐漸亮起的招牌，共同構成溫柔而內斂的城市風景。夜幕降臨，大稻埕碼頭的氣味開始變得立體。市集攤位散發出的食物香氣，伴隨人群流動帶來的溫度，以及河岸吹拂的微風，共同堆疊出屬於城市夜晚的「煙火氣」。彩色貨櫃在燈串映照下依序展開，旅人或站或坐，邊品嚐、邊交談，光影在臉龐與餐點表面緩緩流動，讓畫面自然呈現出貼近生活、帶著手作溫度的市集景象。