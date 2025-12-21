台北車站、中山站12月19日發生重大隨機攻擊事件，引發社會高度關注。針對兇犯張文的犯案工具來源，台北市政府警察局今（21）日下午4時30分召開記者會，由刑警大隊長盧俊宏出面說明最新調查進度。

警方指出，本案屬於「計畫型、單獨犯案」的隨機殺人事件，北市警局已會同刑事警察局成立專案小組，並在地檢署指揮下，針對犯案動機、工具來源及金流等方向持續深入追查。

在犯罪工具部分，警方發現嫌犯早在113年、也就是去年4月，就開始陸續購買戰術手套、防彈內盔等防護裝備。今年1月中旬，更向一名貿易商購買一整箱共24顆煙霧彈，每顆價格約新台幣2000元，總價4萬8000元，並在本次犯案中全數使用完畢。

警方說明，24顆煙霧彈中，17顆於北捷連通道使用，另有4顆放置於手推行李箱中，在誠品南西外馬路施放2顆、進入賣場門口1顆。經過調查，嫌犯購買煙霧彈時對店家宣稱，是要作「生存遊戲」使用，而煙霧彈來源為中國大陸製造。

此外，警方也查出嫌犯於今年11月另行購買酒精、噴火型打火機等點火工具，根據現場查扣的汽油彈，初步研判為自行製作，相關金流與材料來源仍在清查中。

警方強調，嫌犯在網路購買多項犯案工具，且購買時多以化名進行，專案小組將持續以相關化名與交易紀錄向上追查，不排除擴大清查相關管道，以釐清是否仍有其他可疑流向。

