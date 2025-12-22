紐約洋基今冬最迫切的課題之一，無疑是先發投手戰力的不確定性。然而，當一個「再熟悉不過、又極具彈性」的答案擺在眼前時，洋基卻選擇放手，眼睜睜看著金恩（Michael King）與聖地牙哥教士完成續約，讓洋基隊媒《Yanks Go Yard》形容這筆操作讓人感到失望透頂。
教士成功續約金恩 合約內容很彈性
金恩與教士簽下一紙3年7500萬美元的合約，且在2026、2027年皆設有跳脫條款，合約結構極具彈性，等同於球隊可視為1年2200萬、2年4500萬或3年7500萬美元的不同風險方案。對任何希望兼顧即戰力與未來彈性的球隊而言，都是近乎理想的配置。
然而，洋基卻未能匹配這樣的條件。洋基媒體直言，在輪值充滿問號的情況下，放走金恩幾乎令人難以理解。柯爾（Gerrit Cole）2026年何時復出仍不明朗、倫登（Carlos Rodón）的穩定性始終存疑，希爾（Luis Gil）健康與表現能否兼顧仍是未知數，施密特（Clarke Schmidt）甚至是否能完整出賽都沒有把握。這樣的背景下，一名能「每五天穩定吃局數、又熟悉紐約壓力」的投手，正是洋基最需要的類型。
洋基輪值沒補強 隊媒無奈
問題在於，洋基輪值已綁死大量長約資金。倫登未來三年仍要領8400萬美元，柯爾同期為1.08億美元，而弗里德（Max Fried）的8年2.18億美元合約也才剛起跑。即便如此，隊媒仍認為，金恩的合約「恰恰是最不該錯過的那種補強」，因為它並未鎖死長期薪資，反而保留了高度彈性。
失去金恩後，洋基的選項變得更加尷尬。自由市場方面，唯一被頻繁點名的是日籍投手今井達也，但他不僅存在適應大聯盟的高度不確定性，還被預期尋求7年等級的長約，風險與壓力遠高於金恩。至於交易市場，洋基被傳對釀酒人王牌佩拉塔（Freddy Peralta）有興趣，但他明年即將成為自由球員，若只作為短期租借，代價恐怕相當高昂。
洋基隊媒直言，現況幾乎成了「怎麼選都不理想」的困局——要嘛押寶高風險長約新援、要嘛付出沉重代價換短期投手，而這一切，本可透過留下金恩避免。「洋基眼前其實就有一個完美選項，短期、彈性、熟悉紐約，」隊媒無奈寫道，「結果卻讓他回到聖地牙哥。現在，只能在一堆缺點明顯的選項裡做選擇。」
消息來源：Yanks Go Yard
