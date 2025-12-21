中央氣象署表示，東北季風威力驚人，今明兩天（12月21日至10月22日），臺中市、彰化縣、屏東縣、澎湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、花蓮縣、臺東縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。
⚠️陸上強風特報
📌影響時間：21日下午至22日晚上
📌橙色燈號（平均風9級以上或陣風11級以上）：臺中市、彰化縣、屏東縣、澎湖縣
📌黃色燈號（平均風6級以上或陣風8級以上）：新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、臺東縣、花蓮縣、連江縣
針對風力影響，氣象署說明，7級以下的風力是日常生活中容易感受到的範圍，「0級」 是完全無風、「1至2級」煙霧會微微飄動，「3級」可以讓旗幟飄揚、捲起落葉，「4級之後」的風，水面會出現明顯的波紋、樹的枝葉會出現大幅度地擺動、撐傘時需要抓穩。風力抵達 「6級以上」，連要張傘都會變得困難。
氣象署提醒，超過7級的風通常就和可能致災的天氣有關。「7級」風，大部分的人要迎風行走，會顯得相當吃力，盆栽等物品就容易傾倒、路上也可能會有東西砸落，鐵皮、招牌會開始擺動、發出聲音。「8至9級」的風，路邊機車容易被吹倒。
氣象署強調，當風力來到「10級以上」，對安全就會有威脅，此時戶外活動已相當危險，除了吹落的物品亂飛，行車交通也有一定程度的影響，對台灣多數地區而言，10級以上的強風，通常只出現在颱風侵襲時，不過有些沿海及離島地區，在強烈的東北季風影響時也會發生。
資料來源：中央氣象署
