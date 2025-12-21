我是廣告 請繼續往下閱讀

北捷隨機殺人案震驚社會，嫌犯張文19日下午起連續縱火，接著到捷運站隨機殺人，時間長達3小時，引起外界質疑警方未掌握、北市府螺絲鬆了。對此，爭取代表民進黨參選台北市長、壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今（21）日受訪時表示，太快檢討市府、警方作為有點早，但確實能討論，如何讓官方緊急應變體系做得更好、更完善。總統府前發言人Kolas Yotaka下午在明星咖啡館舉行新書「禮物：一本關於台灣認同的書」簽書會，吳怡農並於會後接受媒體訪問。對於北捷隨機殺人案，吳怡農說，前天不幸的攻擊事件，有很多的面向需要檢討，不管攻擊者的動機，但最重要一點，民眾可以提升整體警覺性。對於嫌犯作案時間長達3小時，吳怡農認為，現在這麼快去檢討市府作為、警方作為，有一點早，畢竟外界多數人還不瞭解整個事件的全貌，但嫌犯攻擊時間，確實能討論，官方的緊急應變體系如何做更好、做更完善，讓社會大眾知道，比如說嫌犯仍在周遭活動，而這也是政府向社會大眾傳播訊息的一個很重要的能力。吳怡農說，針對個案，他現在若做太多評論，恐怕不是很負責，不過還是要呼籲，第一，民眾要有警覺心，要有安全意識；第二個，官方、政府、警方在做災害應變時，要記得公共安全的資訊要更快、更即時地轉達給民眾。