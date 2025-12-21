中央氣象署預報員蔡伊其表示，明（22）日持續受東北季風影響，北部、東半部降雨機率高，宜蘭慎防較大雨勢；周二（12月23日）天氣回穩。周三（12月24日）另一波東北季風增強，降雨再增、氣溫下滑，周四聖誕節晚上至周五清晨（12月25日至12月26日）最冷，中部以北低溫探13至15度，有機會達冷氣團等級。
未來一周水氣較多 僅周二天氣較好
蔡伊其指出，明（22）日持續受到東北季風影響，迎風面水氣較多，北部、東半部降雨機率高，宜蘭要注意局部較大雨勢，其它地區多雲；周二東北季風減弱，是天氣最好的一天，只有東半部有局部短暫雨。
蔡伊其提醒，周三有另一波東北季風增強，且一路影響到周末，全台水氣增多，桃園以北、宜蘭是降雨熱區，中南部以零星降雨為主，周五開始水氣減少，桃園以北、東半部仍有降雨情形，西半部山區以零星降雨為主，周六、下周日水氣更少。
周三冷空氣襲台 聖誕節晚上最冷
氣溫方面，蔡伊其說明，明天東北季風影響，各地早晚低溫15至17度，白天高溫在北部、宜蘭20至23度，中南部、花東23至27度；周二短暫回溫，台灣各地早晚低溫15至19度，高溫在北部、宜花23至25度，中南部、台東26至28度。
周三東北季風南下，冷空氣強度較強，各地早晚低溫15至19度；高溫在北部、宜花東22至24度，花東、中南部25至28度；周四聖誕節晚上至周五凌晨最冷，中部以北低溫只有13至15度，局部空曠地區更低，是否達冷氣團等級還有待觀察。
資料來源：中央氣象署
