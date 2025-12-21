我是廣告 請繼續往下閱讀

北車、捷運中山站19日發生隨機砍人事件，衛福部今（21）日公布傷患最新情況，總計15人送醫，其中4人死亡、11人受傷，有5人繼續留院，其中加護病房1人、一般病房4人。台北車站19日晚傳出隨機持刀攻擊案，一名戴著防毒面具的男子張文在車站內丟擲煙霧彈，接著手持長刀跑至捷運中山站附近隨機砍人。傷患緊急分送至各醫院，包括1位送至台大醫院急救的民眾晚間不幸不治；而嫌犯墜樓後，也宣告死亡。其餘傷患分別送往馬偕、新光醫院等救治。根據衛福部統計截至12月21日下午3點20分，北捷隨機襲擊事件送醫傷病患共計15人，收治於新北市、台北市10間醫院，包含台大、台北馬偕、台北國泰、新光醫院各2名，以及三總、三總松山、北市聯醫和平婦幼院區、北市聯醫中興院區、土城醫院、亞東醫院、輔大醫院各1名。目前有4人死亡，其餘11人傷病，有5人繼續留院，其中在加護病房1人、一般病房4人。而台大醫院收治1名50多歲傷患於19日晚間7時許宣告不治；馬偕醫院收治一位急救後不幸過世，新光醫院收治也有一名傷者急救後不幸過世。