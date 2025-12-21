我是廣告 請繼續往下閱讀

今（21）日適逢冬至與天赦日，有意投入民進黨高雄市長初選的立委林岱樺，上午前往鳳山天公廟參拜祈福，為台灣與高雄祈求平安，並提出「暖冬三願」，包括「婦女有依靠、年輕人有出路、老人能安心」，盼為高雄帶來更進步與安心的城市未來。林岱樺表示，因北部於19日發生不幸事件，特別選在冬至這個象徵轉運與祈福的吉祥日子，向天公發願，希望台灣社會更加安定，人民出入平安，高雄持續向前邁進。針對「暖冬三願」的具體內容，林岱樺指出，「婦女有依靠」方面，將強化臨時托育資源，協助婦女重返職場，同時落實職場與校園「霸凌零容忍」。「年輕人有出路」方面， 除協助青年就業與發展，也將關注青少年心理健康，建構更完整的社會安全網，規劃在高雄6大行政區設置6處青少年多功能活動中心。第三，「老人能安心」方面則主張為65歲以上長者配戴健康偵測錶，結合高雄市多家市立醫院即時支援，提供更完善的照護與陪伴。此外，林岱樺將於27日在鳳山舉辦造勢活動，林岱樺表示，與其說是造勢，不如說是她對高雄市民的承諾。她從政25年，走遍高雄各行政區，清楚了解市民的需求與痛點，希望透過這些場合，完整向市民說明各項政策。她強調要「用政見爭取認同、用基層贏得勝選」。