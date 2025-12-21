衣服洗太多次很容易變舊？英國研究團隊和清潔用品大廠寶僑（P&G）共同研究發現，真正決定衣服壽命的關鍵，不是洗了多少次，而是洗衣服的水溫和時間！跟洗衣機常見的40度、長時間洗程相比，低溫加上快洗，才能保護衣服，增加衣服的耐用程度，減少環境負擔。
延長衣服壽命關鍵：冷水、快洗
英國里茲大學和寶僑（P&G）一起進行一項實驗，他們反覆清洗不同材質、顏色的衣服，比較各種洗衣程序，對衣服外觀和耐用度的影響，研究人員Lucy Cotton指出，選擇「最冷水溫、最短時間」的洗程，才能有效延長衣物使用壽命。其中使用冷水清洗30分鐘，對衣物的傷害最小。
研究指出，如果使用40度的水溫，搭配85分鐘的清洗時間，不僅容易讓衣物褪色，還有機會把衣服染到別件衣服上，以及有纖維脫落的情況。水溫如果越高、洗得越久，衣服結構就會被拉扯得更久，衣服受損的情況更明顯，簡單來說，衣服舊得快通常不是穿了太多次，而是洗得太用力。
細小纖維造成環境污染 調整洗衣設定讓衣服更耐穿
而且不管衣服是純棉還是聚酯混紡材質，研究結果都一樣，冷洗、快洗都能減少顏色脫落、染色及纖維剝落的情況。研究團隊指出，剝落下來的細小纖維，會隨著排水進入環境中，不僅衣服會越洗越薄，還可能造成水污染，即使衣物洗了10幾次，仍會持續釋放大量纖維，代表洗衣服對環境的污染是長期的，而非短期影響。
目前這篇研究已經刊登於國際期刊《Dyes and Pigments》，研究負責人指出，調整洗衣服的習慣，不僅能讓衣服更加耐穿，還可以有效降低能源消耗及減少碳排放，對於一般家庭來說，是很容易做到的永續行動。
資料來源：《Dyes and Pigments》
我是廣告 請繼續往下閱讀
英國里茲大學和寶僑（P&G）一起進行一項實驗，他們反覆清洗不同材質、顏色的衣服，比較各種洗衣程序，對衣服外觀和耐用度的影響，研究人員Lucy Cotton指出，選擇「最冷水溫、最短時間」的洗程，才能有效延長衣物使用壽命。其中使用冷水清洗30分鐘，對衣物的傷害最小。
研究指出，如果使用40度的水溫，搭配85分鐘的清洗時間，不僅容易讓衣物褪色，還有機會把衣服染到別件衣服上，以及有纖維脫落的情況。水溫如果越高、洗得越久，衣服結構就會被拉扯得更久，衣服受損的情況更明顯，簡單來說，衣服舊得快通常不是穿了太多次，而是洗得太用力。
而且不管衣服是純棉還是聚酯混紡材質，研究結果都一樣，冷洗、快洗都能減少顏色脫落、染色及纖維剝落的情況。研究團隊指出，剝落下來的細小纖維，會隨著排水進入環境中，不僅衣服會越洗越薄，還可能造成水污染，即使衣物洗了10幾次，仍會持續釋放大量纖維，代表洗衣服對環境的污染是長期的，而非短期影響。
目前這篇研究已經刊登於國際期刊《Dyes and Pigments》，研究負責人指出，調整洗衣服的習慣，不僅能讓衣服更加耐穿，還可以有效降低能源消耗及減少碳排放，對於一般家庭來說，是很容易做到的永續行動。
資料來源：《Dyes and Pigments》