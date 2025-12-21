我是廣告 請繼續往下閱讀

聖誕節交換禮物買什麼最不雷？今年最紅神物被推爆

▲超商禮品券、餐廳的餐券雖然創意度不高，但實際用途廣泛，金額也很穩定，成為求穩禮物首選。（圖／翻攝統一超商官網）

▲去年爆紅的富士（FUJIFILM）「即可拍」底片相機，在近期已經可以透過網購平台買到，送禮自用兩相宜。（圖／資料照片）

▲今年包含台灣星巴克、7-11都推出復古數位相機商品，顯示出復古相機已經重返流行，圖為7-11可口可樂迷你數位相機「Coke迷你聖誕拍」。（圖／7-11.com.tw）

最不想收到的交換禮物！避雷清單一次看

▲《NOWNEWS今日新聞》觀察社群動態後，整理出3種最容易被嫌棄的交換禮物類型，並附上網友的真實理由。（圖／Gemini生成）

聖誕節即將在12月25日登場，本周起許多公司、學校陸續安排「交換禮物」活動，通常會設定金額讓大家挑選禮物。然而，交換禮物每年都讓不少人感到困擾，深怕自己準備的禮物被當眾嫌棄。今年「復古相機類」備受推崇，《NOWNEWS今日新聞》也統整了要避開的地雷禮物，避免朋友拿到你的禮物不開心而產生嫌隙！隨著聖誕節交換禮物活動陸續展開，上班族、大學生都趁著周末挑選禮物。許多人好奇：「」紛紛上網查詢、求助，想知道哪些禮物實用且不會被嫌棄。對此，不少網友推薦作為穩定安全牌，不但可以直接看出實際金額價值，實用性也很高。此外，更有許多人狂推今年爆紅的「復古相機類」，包含底片傻瓜相機、數位相機等。考量到交換禮物的預算，許多活動通常設定在500元、1000至1500元，以及2000元這三種區間，而「」恰好涵蓋這些價格帶，都有合適的商品可供選擇。今年台灣掀起一股復古風，近期很紅的7-11可口可樂迷你數位相機，或星巴克一次性即可拍相機都造成搶購。去年從日本紅到被搶光缺貨的，目前網購平台價格約在690元到780元不等；若親自到日本購買，價格甚至能壓低至2,860日圓（約新台幣570元）。如果不追求大品牌，網購平台上也有許多300至500元的其他款式可供選擇。若預算超過1000元，可選擇Kodak M38底片相機；若達1500元，還可升級選擇Kodak Ultra F9復古底片相機。總結來說，復古相機在今年蔚為風潮，拍出來的復古風格照片也成為社群打卡的熱門話題，因此今年聖誕交換禮物收到這類品項，絕對不會讓人覺得「雷」！至於交換禮物中「最雷」的品項，也不斷有網友提出討論。《NOWNEWS今日新聞》觀察社群動態後，整理出3種最容易被嫌棄的交換禮物類型，並附上網友的真實理由，看完後千萬別再「踩雷」囉！平時已有習慣使用的杯子，拿到沉重的馬克杯，帶回家後既佔空間，丟掉又麻煩，因此建議別再送了！與馬克杯的概念類似，每個人對香味的喜好不同，且平時多已有慣用的香水，因此收到的香水往往只能轉送，或放在櫃子裡積灰塵。不過則是例外，因為是消耗品，比起噴在身上的香水，放在空間裡的味道接受度通常較高，味道即便不喜歡也能快速更換。這是交換禮物的大忌！拿購買其他商品附贈的東西來送，千萬要記得檢查包裝上是否有「贈品不得轉售」字樣，否則收到的人很可能會把你列為「地雷朋友」喔！